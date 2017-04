La Dian tendrá la información fiscal de colombianos en EE. UU.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, contará con mayores herramientas para su lucha contra la evasión fiscal luego de que el servicio de rentas internas de Estados Unidos (IRS), incluyera a Colombia entre los países a los que les entregará su información tributaria tanto de personas naturales como de las jurídicas.



Santiago Rojas, director de la Dian, señaló en diálogo con Portafolio que “en la medida en que la Dian tenga la información de los activos de los colombianos en el exterior, su labor va a ser mucho más efectiva porque se podrá comparar la información declarada en Colombia con la que registra Estados Unidos”.



Destacó el funcionario que con el ingreso de Colombia al listado son solamente tres países de Latinoamérica los que cuentan con un acuerdo similar con EE. UU., lo cual es un reconocimiento a los esfuerzos de la entidad para combatir la evasión y hacer más seguros sus sistemas.



Con base en dicho acuerdo, las instituciones de los Estados Unidos deberán identificar los activos financieros de propiedad de residentes fiscales colombianos y los rendimientos asociados a estos.



Dichas entidades reportan esa información al IRS quien a su turno enviará automáticamente a la Dian cada 30 de septiembre información sobre los rendimientos financieros.



Sin embargo, dado que Colombia acaba de ingresar, el primer envío de información por parte del IRS a la autoridad nacional comprenderá información correspondiente a los años 2014 y 2015, la cual será recibida en las próximas semanas.



Sobre este aspecto, Rojas Arroyo mencionó que “es importante recordar que este año es el último año en que se causará el impuesto complementario de normalización tributaria a la tarifa del 13% sobre el valor patrimonial de los activos omitidos o los pasivos inexistentes incluidos, en las declaraciones tributarias de años anteriores. El pago de este impuesto trae consigo la no aplicación del régimen de comparación patrimonial en el impuesto sobre la renta y la no imposición de sanciones cambiarias”.



Así mismo, el funcionario recordó que de no normalizar sus activos en el exterior durante este año, se enfrentarán a sanciones económicas e incluso penales, si los activos omitidos llegaran a superar los $5.000 millones.



Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “este puede ser el paso más importante en la lucha contra la evasión pues permitirá saber que activos financieros poseen en los Estados Unidos los colombianos que deban pagar impuestos en el país”.



Vale recordar que en la reforma tributaria aprobada en 2016, se definieron mayores sanciones para los evasores de impuestos.



Otras 106 jurisdicciones entregarán estos datos



El director de la Dian, Sanriago Rojas, recordó además, que el reciente acuerdo firmado con Estados Unidos se suma al firmado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), con el cual 106 jurisdicciones entregarán a Colombia el reporte de activos de colombianos en cada una de estas.



Vale destacar, que a pesar de que no se logró una negociación directa con Panamá, a través de este acuerdo firmado con la Ocde, se contará con la información fiscal de los nacionales con activos registrados en esa nación.



De otro lado, Rojas Arroyo recordó que en mayo, será el momento para que los colombianos que no han normalizado sus activos en el exterior lo hagan a una tarifa del 13%, debido a que cuando la IRS entregue la información del 2014 y 2015, las autoridades colombianas sabrán quiénes ya lo reportaron y quiénes, no lo han hecho.



Así mismo, el 30 de septiembre de este año se conocerán los activos de colombianos en EE. UU., al cierre del 2016.