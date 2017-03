Luego de dar a conocer sus resultados financieros del 2016, las empresas ya destaparon las cartas con las utilidades que van a repartir entre sus accionistas vía dividendos. Esas propuestas se discutirán y aprobarán en lo que resta de este mes, durante las asambleas.



Y aunque el 2016 no fue un buen año para la economía, en términos generales las empresas sí lograron ganancias, y en muchos casos fueron superiores a las del periodo anterior. En ese sentido, se esperaría que los accionistas de las compañías reciban una porción mayor a la del año pasado.



Un ejercicio realizado por la firma de análisis independiente Valora Inversiones apunta a que, en promedio, los dividendos que se repartirán este año por concepto de las utilidades corporativas del 2016 aumentarán 12 por ciento.



Sin embargo, en esta cifra hay muchas historias diferentes. No solo porque cada sector asumió la desaceleración de manera distinta, y los resultados de las empresas no fueron homogéneos, sino que además cada firma define cuánto de sus utilidades va a repartir, dependiendo de los planes que tenga y las reservas que debe constituir (o liberar).

Para dar una idea, Ecopetrol, Odinsa y Tecnoglass repartirán dividendos (el año pasado no lo hicieron), mientras que en empresas como AVVillas, Terpel, Avianca y EEB los aumentos son de 111, 87, 57 y 33 por ciento, respectivamente.



Incluso, hay casos como el de ISA, en donde el crecimiento es de 36 por ciento, porque entregará además un dividendo extraordinario (como lo hicieron muchas empresas en sus mejores momentos).



No obstante, en las compañías que son activas en bolsa los dividendos aumentarán entre 5 y 9 por ciento, datos más cercanos a la inflación del año pasado (5,75 por ciento).

Vale la pena recordar que hay firmas inscritas en bolsa que por sus resultados u otros temas no repartirán dividendos: Coltejer, Fabricato, ETB, Paz del Río, Enka y Cemex Latam Holdings.



Aunque estos datos corresponden a las propuestas presentadas por las juntas directivas, la última palabra la tienen los accionistas en las respectivas asambleas. Este jueves, la cita es para los dueños de Bancolombia, en Medellín. La próxima semana estarán convocados los de Davivienda y Cementos Argos, y los demás tendrán que agendarse para la última semana del mes.



¿Mucho o poco?



Sin embargo, no solo hay que ver el valor absoluto en pesos del dividendo, pues una empresa que pague $1.000 por acción no es necesariamente mejor que una que reparta $10 por título.



Aquí entra a jugar lo que los expertos llaman el yield, que no es otra cosa que la rentabilidad sobre el precio de la acción al cierre del año.



Dicho de otra forma, los rendimientos de un inversionista en acciones no se dan solo por las valorizaciones que tengan, sino en lo que reciben en dividendos.



Camilo Silva Jaramillo, de Valora Inversiones, explica que una situación particular del año pasado fue que la gran mayoría de los títulos se valorizó, con lo cual el rendimiento que reciben los accionistas vía dividendo luce un poco menor.



Por lo pronto, el ejercicio de Valora Inversiones señala que los cinco dividendos más atractivos son los de acciones de baja liquidez, como Villas, Promigas, BBVA, Mineros, Cartón y Occidente.



En estos títulos, el yield (dividendo sobre precio de la acción) está entre 5,9 y 8,77 por ciento.



Pero, si se toman en cuenta las acciones que hacen parte del índice Colcap de la Bolsa de Colombia (es decir, las más representativas del mercado), hay varias historias.Con una rentabilidad entre 5 y 6 por ciento están Empresa de Energía de Bogotá, Banco de Bogotá y las acciones preferencial y ordinaria del Grupo Aval. En el caso de las dos primeras, el yield fue superior al del 2015.



Les siguen los títulos de la Bolsa de Colombia, Bancolombia (ordinaria y preferencial), ISA y Davivienda, con retornos de entre 3,2 y 3,8 por ciento, todos ellos levemente inferiores a los del año anterior.



A su vez, Celsia, Conconcreto, Avianca, Nutresa y Cementos Argos (ordinaria y preferencial) estuvieron en el rango entre 2 y 3 por ciento, aunque se destaca que mejoró el yield de todas, con excepción del de la energética.



Y, con un retorno de entre 1 y 2 por ciento están Ecopetrol y las acciones ordinarias y preferenciales de las holdings Grupo Argos y Grupo Sura.



El más bajo (0,3 por ciento) es el del Grupo Éxito, pues recortó sus dividendos en línea con las menores utilidades obtenidas en el 2016.



