Docentes y empleados judiciales, entre los que más se endeudan

Los desacuerdos surgidos con el Gobierno frente a la nivelación salarial y la ampliación de personal han impactado la economía de algunos profesores y miembros del sector judicial, quienes incluso han incumplido obligaciones como hipotecas de la vivienda y pagos de las tarjetas de crédito, entre otros.



(Lea: Colombianos se endeudan más con amigos que con la banca)



Así lo indica, un estudio de la cooperativa Confiar, con información de Datacrédito -en una muestra de empleados de ambas actividades- que además advierte que estos dos sectores son los más endeudados. Y agrega que “los más afectados son quienes ganan menos de 1,6 millones de pesos mensuales. Según el análisis, estos asumen una carga financiera de hasta 13,3% y tienen un promedio de 2,3 productos de crédito”.



(Lea: Quiénes se endeudan más: ¿ellas o ellos?)



El documento también muestra que quienes tienen menores ingresos salariales, gozan de una carga financiera que no es tan pesada, frente a sus colegas con sueldos más altos, quienes –por el contrario– aún tienen la capacidad de asumirla.



(Lea: Aprenda a manejar sus deudas con inteligencia)



Claro, el estudio advierte, que no son todos los profesores ni todos los empleados de la rama judicial.



De hecho, la investigación demuestra que, de la muestra analizada, los maestros y empleados de la rama judicial que devengan más de 4,5 millones de pesos poseen una carga financiera de 75,3% con 8,6 productos de crédito en promedio; es decir, tienen varias tarjetas de crédito, prestamos en el banco e hipotecas de vivienda, entre otros.



La situación se presenta en medio de las protestas de los docentes, quienes decidieron cesar sus actividades para exigir soluciones ante problemas en los servicios de salud y falta de voluntad salarial; a ellos se han sumado sindicatos del campo judicial.



Otro dato relevante para las dos ramas laborales, es que quienes tienen ingresos superiores a 2,2 millones de pesos adquieren más de 4 productos de crédito, lo que da cuenta de la irregularidad en sus finanzas; a pesar de ello, siguen endeudándose.



Algo que llama la atención, según Oswaldo León Gómez Castaño, líder cooperativo de la plataforma solidaria Confiar, es que –contrario a lo que se piensa– “las personas de escasos recursos no son las más endeudadas del país, lo que sí sucede con las que más ganan”, algo que, según el directivo, tiene una relación lógica y explicable aritméticamente; sin embargo, anota que es preocupante.



“Por ejemplo, si vemos el indicador de carga financiera, es decir, el compromiso porcentual de pago de deuda en relación al ingreso, los salarios mayores a 2,5 millones de pesos comprometen más del 40% de su ingreso”, enfatizó.



Además, quienes tienen ingresos mayores a 4 millones de pesos mensuales, posee una deuda promedio de 71,2 millones de pesos, mientras que la de quienes ganan menos de 2 millones es de 4,2 millones de pesos.



Un magistrado, que pidió omitir su nombre, le da otra lectura a la situación: “La rama judicial no tiene una política de becas o de subsidio de familia, como generalmente las tienen otras actividades, lo que hace que el endeudamiento sea menor”.



Este diario trató de contactarse con Fecode, pero voceros prefirieron no hablar al respecto.



Karen F. García Y.

Economía y Negocios.