Cuatro factores que llevaron al dólar a los niveles más altos del año

Los cerca de 136 pesos que ha ganado el dólar en los últimos 15 días en Colombia –solo este martes repuntó 68 pesos– tiene nombre propio: el marcado retroceso en los precios del petróleo en los mercados internacionales.



Las sucesivas caídas de los últimos días del precio del crudo, que amenazan con regresarlo a niveles de los 40 dólares por barril, según los analistas, han hecho que la divisa estadounidense se negocie este miércoles en el país en niveles de los 3.029 pesos, un precio similar al observado el 6 de diciembre del 2016, cuando por un solo dólar se pagaban 3.049 pesos.



El efecto de la subida de tasas del banco central de Estados Unidos (FED), una aparente salida de recursos del mercado de TES, mayores riesgos de una rebaja en la calificación del país luego de que se presentara el Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como el atentado ocurrido el fin de semana en el centro comercial Andino se cuentan entre los factores que vienen alimentando el encarecimiento del dólar en el país.



Para los analistas del mercado no será extraño que el costo de la divisa se sitúe en los próximos días en niveles de 3.100 pesos o un poco más, para luego retornar a precios del orden de los 2.900 pesos o menos.



En Credicorp Capital estiman que la tendencia bajista de los precios internacionales del petróleo puede acercar su cotización a niveles de los 40 dólares por barril en los próximos días y esto presionará más por un dólar costoso.



Camilo Silva, gerente de Valora Inversiones, sostiene que, luego del atentado en el Andino en Bogotá, varios inversionistas y analistas extranjeros han consultado sobre la realidad de la seguridad del país, pues para ellos no es comprensible que un país en paz presente este tipo de atentados a los que se le suman otros hechos similares y que sumados generan incertidumbre.



“El dólar vuelve a ubicarse con fuerza por encima de los 3.000 pesos, hecho que marca máximos para el 2017 y siendo el mayor incremento en precio diario para la divisa en el último año y medio, pues no se veía tal ‘brinco’ desde mediados de enero del 2016”, advierte el analista.



Para Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, el tema de los atentados, aunque importante, no es el de mayor peso en esta coyuntura de dólar al alza.



“Son tres factores: la FED por un lado subiendo la tasa, Europa e Inglaterra negándose a quitar sus ayudas y el Emisor afirmando que quiere bajar 100 puntos básicos adicionales su tasa este año. Segundo, el petróleo, que puede hacer subir el dólar entre 100 o 200 pesos más y tercero, aunque no tan fuerte, los ataques del fin de semana pueden tener un impacto”, dice.



El consenso del mercado apunta, como factor más relevante, a la debilidad de los precios del petróleo (Brent y WTI), que tras los máximos alcanzados en enero y febrero, por encima de 55 dólares el barril, han vuelto a retroceder.



Por ejemplo, el crudo Brent tocó un máximo de 57,1 dólares el barril en la primera semana de enero de este año, pero este martes, luego de una nueva caída de 1,88 por ciento, se situó en 46,03 dólares, cerca de 12 dólares por debajo de los precios de comienzo de año.



Por su parte, el WTI se situó este martes en 43,23 dólares el barril, cuando a finales de febrero pasado se transaba a 54.45 dólares.



Este martes, el descenso fue de 2,19 por ciento, mientras que en términos absolutos, el barril de esta referencia ha perdido 11,22 dólares frente al máximo de febrero de este año.



EL PESO NO ESTÁ SOLO



Pero el salto dado en el precio de la divisa no fue exclusivo del mercado colombiano. El movimiento se ha visto en varias economías del mundo, pero con mayor fuerza en las llamadas emergentes.



No obstante, el peso colombiano fue este martes el más devaluado en el vecindario latinoamericano al alcanzar una caída de 2,23 por ciento, por lo que en lo corrido del año la pérdida se acerca al 1 por ciento.



Le siguió el real brasileño con 1,29 por ciento, el peso mexicano que perdió este martes cerca de un uno por ciento, el peso chileno con 0,39 por ciento y el sol peruano con 0,32 por ciento, entre las principales monedas de la región.



RIESGO PAÍS, OTRO EFECTO



La dura caída de los precios del petróleo no solo está golpeando el precio del dólar. También afecta el riesgo país, que en los últimos días ha aumentado. El riesgo país para Colombia (Embi), que elabora el JP Morgan Chase, alcanzó los 331 puntos.



Si bien está aún muy lejos del máximo histórico o siquiera de los 440 vistos en septiembre del 2016, la que ven los analistas es que la unión de varios factores ya comienza a generar ciertos interrogantes entre los inversionistas internacionales.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS