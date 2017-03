‘No esperamos una nueva apreciación fuerte del dólar’

En medio de la agitación de los mercados internacionales, causada por la incertidumbre frente a las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como el ruido por temas geopolíticos, una de las mayores inquietudes es el rumbo que pueda tomar el dólar.



Y aunque hay varios temas que darían para pensar que la divisa pueda seguir apreciándose, la firma de origen francés Natixis Global Asset Management considera que la divisa no se fortalecerá tanto como ocurrió en los últimos dos años y medio.



David Lafferty, vicepresidente senior y jefe de estrategia de mercado, explica que los dos temas principales que provocarían un aumento en el dólar son el aumento de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, y que Trump concrete medidas proteccionistas.



En cuanto al primer tema, considera que ya los mercados estén descontando el alza de los intereses, pues justamente el dólar empezó a subir hace más de dos años cuando la FED dio sus primeras señales.



"La FED estará subiendo las tasas mientras que otros bancos centrales no están haciendo nada. Si lo hace una o dos veces, el dólar se debilitará, pero si Janet Yellen se muestra más agresiva y las tasas suben más de tres veces, la divisa va a subir. Ese no es el escenario base hasta ahora, mi opinión es distinta a la del consenso, pues no creo que el dólar se aprecie mucho más que hasta ahora”, explicó.



El directivo considera que el principal riesgo gira en torno al proteccionismo, aunque confía en que se moderen las actitudes de Trump con respecto a este tema.

Por lo pronto, en un escenario de incertidumbre sobre lo que pueda hacer el mandatario estadounidense y los riesgos geopolíticos, la firma sugiere tener en cuenta varios temas a la hora de invertir.



En primer lugar, los administradores de portafolios deben preguntarse si este es momento de ser agresivos, teniendo en cuenta que el ciclo económico actual ha sido largo, las acciones llevan varios años en ascenso y los precios de los activos no lucen tan atractivos como en años anteriores.



Precisamente, señala que el nerviosismo del que se habla por los temas políticos no se ha visto traducida en los precios de los activos, con lo cual es importante ser más selectivos y diversificar.



En ese sentido, una de las claves es tener una gestión más activa de los recursos y pensar mucho más en activos alternativos más allá de los bonos y las acciones.

Las declaraciones del directivo se produjeron en el marco de la presentación oficial en Colombia de la oficina de representación de Natixis Global Asset Management, cuya aprobación por parte de la Superintendencia Financiera se produjo en diciembre.