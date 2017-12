El bitcoin es una 'ilusión peligrosa', según regulador francés

El presidente del regulador de mercados francés ha dicho que el bitcoin es una "ilusión peligrosa" y una herramienta para los delincuentes, posicionándose firmemente en contra de la criptomoneda mientras su valor ascendía más allá de los US$11.000.



(Lea: Bitcoin, una prioridad para el Banco de Pagos)



"Es una forma de comprar productos ilícitos, es una forma de blanquear ingresos ilícitos, es una forma de desarrollar y pagar delitos cibernéticos y es un producto totalmente vacío", dijo Robert Ophele, presidente de la Autorite des Marches Financiers, en una entrevista con Bloomberg Television. "Si fuera una moneda, sería una muy mala", indicó.



(Lea: Maduro anuncia la creación de la primera criptomoneda venezolana)

Ophele dijo que no está seguro de querer regular el bitcoin porque no tiene ningún vínculo con la economía real. Las autoridades y los bancos de todo el mundo están intentando resolver como tratar la criptomoneda, cuyo valor se ha multiplicado en más de 10 veces este año por la creciente especulación de que se hará un hueco duradero en el sistema financiero.



El máximo responsable de Goldman Sachs Group Inc., Lloyd Blankfein, dijo la semana pasada que es demasiado temprano para que su banco necesite una estrategia de bitcoin y no la considera una reserva de valor. Por su parte, el presidente de BNP Paribas SA, Jean Lemierre, dijo en un foro en Tokio que es una mercancía en lugar de una moneda. Entre tanto, la semana pasada se permitió a las bolsas de Estados Unidos, como CME Group Inc., comenzar a negociar futuros de bitcoins.



"Es un reto para los bancos centrales y para los supervisores financieros", dijo Ophele, quien también se encontraba en Tokio para asistir al foro Europlace de Paris. "Es un mercado no regulado y yo diría que es una ilusión peligrosa”, puntualizó.



Este lunes la criptomoneda (a las 11:17 a. m.) se cotizaba en 11.436 dólares.



*Bloomberg