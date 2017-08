‘Al dólar le llegó la hora de depreciarse’, BNP Paribas

Las condiciones actuales de los mercados dan para que el dólar pare de subir frente a otros activos. Así, para las próximas semanas, debería esperarse una caída en la cotización, o por lo menos una estabilización de la divisa, explicó Gabriel Gersztein, jefe de estrategia para Latinoamérica en tasas, monedas y commodities de BNP Paribas.



En ese sentido, el experto considera que en Colombia, el precio de la divisa debería estar en 2.800 pesos.



“Desde 1970 hasta ahora, el dólar ha tenido tres grandes ciclos de apreciación, el más reciente empezó en el 2015, cuando se vio la mayor escalada de la historia en un año, pero creemos que esa tendencia ya está llegando a su fin”, señaló.



Recordó además que esa situación generó un gran choque para el precio del petróleo, para otras monedas y economías y también para la financiación externa.



Pero las cosas han cambiado, entre otras cosas porque algunos temas fiscales en Estados Unidos que había anunciado Donald Trump tienen bajas probabilidades de concretarse en el corto plazo, y además la baja inflación hará que las tasas de interés en ese país no suban tan rápido como se esperaba.



Según Gersztein, el precio del dólar, y en general las condiciones financieras son lo que más está incidiendo en los precios del petróleo, incluso más que los temas de oferta y demanda.



Justamente, China ya no es una preocupación en el escenario global, pues se espera que esa economía no se desacelere.



Las proyecciones de BNP Paribas para el corto plazo hablan de un barril de petróleo entre 47 y 52 dólares en el corto plazo, para el mediano plazo (más de seis meses) estiman 50 a 56 dólares, y el precio estructural debería estar entre 55 y 58 dólares.



Esto es clave para Colombia, pues dichos niveles de la cotización del crudo, sumadas a otras condiciones locales, dan para pensar que habrá una revaluación en el país.



“Creemos que el dólar en el país debería alrededor de 2.800 pesos”, señala el analista, al considerar que el déficit de cuenta corriente se ha corregido y el riesgo país se ha mejorado, lo cual hasta ahora no había sido acompañado de una apreciación del peso.



Para la economía colombiana, BNP Paribas prevé una expansión de 1,5 por ciento este año, y 2,5 por ciento el próximo, pues la reducción de las tasas de interés no es inmediata y el crédito sigue desacelerándose, entre otros temas.



Por otra parte, Gersztein considera que a Colombia no le bajarán la calificación, porque si bien el tema fiscal es fundamental y al cual se le hace seguimiento, es apenas un elemento que explica la dinámica del endeudamiento del país, la cual va a mejorar en la medida en que las tasas están bajando, la inflación también y la economía se está recuperando.