El dólar se debilita: ayer perdió $44 en Colombia

Aunque muchos operadores en estos días andan todavía en su receso de fin de año, esto no significa que el mercado esté tranquilo.



Al contrario, la operación cambiaria ha estado muy movida en los últimos días, al punto que el dólar no ha parado de sonar por la pronunciada debilidad que trae.



De hecho, al compararlo con otras monedas, está en su nivel más bajo de los últimos tres meses. Para dar una idea, el índice DXY, que mira el desempeño del dólar frente a seis divisas fuertes, está en 91,7 puntos, el mínimo desde finales de septiembre pasado.



Cabe recordar que esta situación no es nueva, pues en general el dólar se debilitó durante todo el 2017, y en dicho lapso, el DXY cayó casi 10 por ciento.



Si se mantiene una caída fuerte, “traería el primer ‘rally’ del año para emergentes”, particularmente materias primas y monedas, señaló Camilo Silva, gerente de la firma de análisis independiente Valora Inversiones



Por lo pronto, esta situación no ha sido ajena para Colombia, pues en el mercado cambiario local también se ha visto una caída de la divisa en las últimas semanas, que fue especialmente fuerte en la sesión de ayer.



Justamente, en la primera jornada del 2018, la divisa se transó en un promedio de 2.940 pesos, 44 menos que al cierre del 2017. Este precio no se veía desde mediados de octubre pasado.



Además, se movió en un rango entre 2.932 y 2.971 pesos, a pesar de que los volúmenes de negociación fueron menos de la mitad de un día promedio. Hay varios factores que están incidiendo en el desempeño de la divisa en los últimos meses. Un despacho de la agencia Reuters señala que el comportamiento tiene que ver con los movimientos de los principales bancos centrales del mundo.



Por un lado, en Estados Unidos se espera que este año haya aumento en las tasas de interés, aunque probablemente la Reserva Federal lo hará a un menor ritmo de lo que se esperaba inicialmente, pues los datos de inflación no lo permiten.



Por el otro lado está Europa, en donde han aumentado las expectativas de que el banco central retire rápidamente los estímulos que estaba dando a la economía.



Además, los expertos están calculando que este año los precios del petróleo podrían seguir mejorando, como lo han hecho en las últimas semanas, lo cual también ejerce presión sobre el dólar.



Incluso, en Colombia, los analistas del mercado ven más probable que la divisa esté más cerca de los 2.900 pesos en los próximos días.



Si bien el frente externo es el principal determinante de la tasa de cambio, no hay que perder de vista que en el mercado colombiano todavía quedan algunos asuntos que puedan hacer que el dólar repunte, como la incertidumbre frente a la temporada electoral.