‘El gran reto es entender que hay que ahorrar más’

Aparte de los grandes desafíos que siguen a la orden del día en el sistema pensional –cobertura, equidad y sostenibilidad–, uno de los retos es que las personas entiendan, desde temprana edad, la importancia de ahorrar más.



Así lo considera el presidente del fondo de pensiones y cesantías Protección, Juan David Correa, quien señala además que, el aumento en la longevidad de las personas hace que la pensión obligatoria no sea suficiente para sus necesidades de vida.



“En América Latina se va a triplicar la población mayor de aquí a 2050, las expectativas de vida aumentan y los mercados son volátiles, todas esas variables dan la importancia de entender que no es suficiente con el componente de ahorro obligatorio, pues eso va a ser apenas un porcentaje del capital acumulado que se necesita para cumplir con las expectativas de cada persona”, explicó.



A esto añadió que la reforma pensional no da espera, por lo cual el llamado es para que el nuevo Gobierno impulse los ajustes, con el acompañamiento de todos los actores del sector.



A su juicio, el sistema debe ser más equitativo y sostenible, los dos regímenes actuales (fondos privados y el público administrado por Colpensiones) no pueden seguir en competencia “porque se generan asimetrías que hacen que las personas tomen decisiones equivocadas al trasladarse entre uno y otro”.



Por eso, insiste en que debe haber un sistema multipilar, y trabajar más en temas de formalización del empleo, lo que permitirá que más personas coticen y así la cobertura será mayor.



Y aunque considera que la reforma pensional “será resultado de un análisis profundo, no va a ser suficiente para que podamos construir un capital suficiente”, y por eso señala que es clave motivar a las personas para que desde jóvenes empiecen a construir el ahorro, pues “cada uno tiene que hacerse cargo de construir futuro”.



Para responder a esas necesidades, Protección ha trabajado en varios frentes, que incluyen el lanzamiento de más alternativas de inversión para las distintas etapas de la vida de las personas, así como el uso de herramientas tecnológicas para conocer más a los usuarios y facilitarles el acceso a los servicios.



La compañía gestiona 82,4 billones de pesos de ahorro en pensiones obligatorias, 7,2 billones de pesos en voluntarias y 4,1 billones de pesos en recursos de cesantías.