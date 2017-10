El mercado espera que el Emisor no baje tasas

El próximo viernes la junta directiva del Banco de la República tendrá su reunión mensual de política monetaria en la que analizará el nivel actual de las tasas de interés y definirá si es viable realizar un nuevo recorte en estas.



En la pasada junta del Emisor, la votación terminó 6 a 1, por lo cual los tipos de intervención se redujeron hasta el 5,25%, no obstante, en el comunicado posterior al debate se habló, con respecto al nivel de la tasa, de que “algunos indicadores sugieren que está cercana a su nivel neutral, aunque existe incertidumbre sobre cuál es dicho nivel”.



A raíz de ese pronunciamiento de la junta, el mercado ratificó sus estimaciones anteriores en las que se hablaba de que el recorte de 25 puntos básicos, realizado en agosto, sería el último movimiento que se daría durante este año. Eso sí, el mercado espera que el Emisor realice un monitoreo constante de los indicadores macroeconómicos, con el fin de poder tomar decisiones en la materia a medida de que se obtiene información nueva.



Esteban Tamayo, analista económico del Citibank Colombia, aseguró que “desde la reunión pasada se preveía que no habría nuevos movimientos en los tipos de interés, y recientemente el gerente general, Juan José Echavarría, ha dicho que el banco central no tiene más espacio para seguir bajando las tasas”, indicó.



Camilo Silva, analista de Valora Inversiones, coincide en que “se espera que la tasa se mantenga estable en el 5,25% y solo hasta el final del año el Banco de la República vuelva a realizar algún movimiento en esta”, sostuvo. Para Tamayo, al banco central le quedan algunos ajustes a la baja en la tasa, sin embargo, “dado que se espera que la inflación vuelva a subir en los próximos meses, esas reducciones las veríamos solo hasta el 2018, cuando los precios vuelvan a descender y se acerquen al objetivo del Emisor, eso sería hacia marzo o abril”, puntualizó el analista de Citibank.



Aunque en Citibank están esperando que el IPC repunte durante los próximos meses, sus proyecciones sugieren que al cierre de este año la inflación terminará en la parte alta del rango establecido por el Banco de la República.



“Nosotros esperamos que en octubre o en noviembre la inflación llegue al máximo de este repunte, esto sería alrededor del 4,2%, pero en diciembre corregiría nuevamente y terminaría el año en el 4%”, manifestó Tamayo.



En ese aspecto difiere ligeramente con Silva, quien espera que la inflación termine el 2017 en el 4,1% o 4,2%, así como prevé que el crecimiento del PIB esté cercano a lo que ha estimado el equipo técnico del banco central, es decir entre el 1,6% y el 1,7%.



Finalmente, los dos analistas coinciden en que el próximo año los precios tendrán un crecimiento controlado, por lo cual proyectan que se cumpla el objetivo, para Citi, al cierre del 2018 el IPC sería de alrededor de 3,3%, en tanto, Valora lo ubica dentro del rango del Emisor, y proyecta el PIB entre el 2% y 2,3%.