Se 'cocina' otra baja en la tasa de interés por parte del Emisor

Parece hacerse más segura otra baja en la tasa de interés por parte del Banco de la República en su reunión del próximo 27 de abril, desde que el gerente de dicha entidad, Juan José Echavarría, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, han coincidido que todavía hay espacio para dicha medida.



Ayer jueves, Echavarría aseguró en Cartagena en el Congreso de Fondos de Pensiones (Asofondos) que el buen comportamiento de la inflación en Colombia daría margen para seguir estimulando a la economía mediante un recorte de la tasa de interés.



El funcionario destacó que las recientes cifras de inflación de marzo, que acumuló un 3,14 por ciento anual -cerca a la meta puntual del banco de 3 por ciento- fueron mejores a lo esperado incluso por el equipo técnico de la autoridad monetaria. "Las noticias de inflación fueron muy buenas, no todas pero fueron muy buenas, y estamos por debajo del potencial (de crecimiento económico), eso quiere decir que en el mediano plazo podemos seguir bajando tasas".



"Yo todavía no sabría decir si en la próxima junta se reduce tasa, hay siete votos, vamos a ver", agregó.



Por su parte este viernes, en el mismo evento, el Minhacienda dijo que analizará si propondrá a la Junta Directiva del Banco Central un recorte de 25 o 50 puntos base en la tasa de interés, dependiendo de la evolución de la inflación.



"La propuesta va a ser bajar las tasas de interés, pero no diría en este momento porque quiero ver un poco más de información, falta un poco más de 15 días, analizar más las proyecciones para definir si la propuesta del Gobierno será bajar 25 o 50 puntos básicos", dijo Cárdenas, uno de los siete integrantes del directorio del banco emisor.



En un sondeo de ‘Reuters’ el mes pasado, la mayoría de analistas estimaron que el Banco Central recortaría su tipo referencial en abril en un cuarto de punto porcentual a un 4,25 por ciento. La autoridad monetaria ha recortado en un total de 325 puntos base su tipo referencial entre diciembre del 2016 y enero pasado.