En su debut en los mercados, el bitcóin llegó a 18.000 dólares

El bitcoin, la controvertida moneda virtual, hizo un debut triunfal en el mercado financiero internacional, superando sin dificultad los 18.000 dólares por unidad e incrementado la inquietud de algunos inversores ante el riesgo de una burbuja.



Bajo el símbolo "XBT" y con un precio de 15.000 dólares, uno de los primeros productos financieros que permiten apostar sobre la cotización futura de esta moneda virtual salió hacia las 23H00 GMT al Chicago board options exchange (Cboe), una de las dos plataformas de negociación de este tipo de contratos en Estados Unidos.



Comenzó con volatilidad y un fuerte tráfico que hizo inaccesible la página web de Cboe durante los primeros veinte minutos. El operador bursátil aseguró sin embargo que las operaciones no se vieron afectadas y cerrarán su primera jornada este lunes hacia las 21H15 GMT.



El debut de la criptomoneda viene acompañado de un debate sobre si la gestión por parte de operadores profesionales e inversores institucionales contribuirá a su reconocimiento en los mercados o si su sonada volatilidad supondrá un peligro para ellos.



Este instrumento financiero permite apostar por la evolución y el futuro de la moneda virtual. Además es la primera oportunidad oficial para los inversores de apostar por el bitcoin, ante el cual son cautelosos debido a la ausencia de regulación y su falta de transparencia.



El bitcóin cotizaba a 996 dólares al empezar este año y su valor se ha disparado hasta rondar los 16.000 esta semana, con una escalada en los últimos días que los expertos atribuían a su inminente negociación en los mercados de futuros de EE.UU.



Para sus contratos, CBOE se basará en la plataforma Gemini, fundada por los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss, conocidos por haber disputado con Mark Zuckerberg la idea original de Facebook y, más recientemente, por acumular más de mil millones de dólares en bitcoines. Los futuros que negociará CBOE bajo el código XBT serán contratos liquidables en efectivo y tomarán como referencia el precio en dólares estadounidenses que se obtenga en las subastas que realiza Gemini, indica la plataforma en su página web.



Por su parte, el CME utilizará cuatro casas de intercambio (Bitstamp, GDAX, itBit y Kraken) para producir su índice de precios de bitcóin diario, aunque planea incluir otras en el futuro, indicó una portavoz a The Wall Street Journal (WSJ).



Las cinco plataformas en las que han depositado su confianza los dos mercados de futuros de Chicago han tomado medidas para ajustarse a las regulaciones y a las leyes contra el lavado de dinero, según el diario. La moneda virtual creada en 2009, descentralizada y basada en la tecnología "blockchain", ha despertado temores de que sus transacciones escondan operaciones de lavado de dinero o sirvan a países o personas objeto de sanciones económicas por EE.UU.



En cuanto a su salida al mercado, preocupa a los inversores que los precios de futuros del bitcóin no se fijen de manera correcta y sigan teniendo movimientos bruscos por su alta volatilidad, o que algunos agentes manipulen los mercados de entrega inmediata para repercutir en los de futuros. En el caso de CBOE, su presidente y consejero delegado, Chris Concannon, aseguró estar "cómodo" con el sistema de subastas de Gemini, a pesar de que ha errado "varias veces" en los últimos meses, en fines de semana con poco volumen de transacciones o festivos, recoge el diario.



*Con información de EFE y AFP.