¿Es posible redimir un CDT antes de su vencimiento?

Los Certificados de Depósito a Término (CDTs) son una de las formas más conocidas de inversión en Colombia, representan una opción de ahorro atractiva para aquellos clientes que no quieran correr mayores riesgos en el mercado; estos ofrecen tasas de interés que permiten alguna diferencia sobre el poder adquisitivo.



Este producto se presenta como un instrumento financiero de Inversión (título valor) que expide una entidad financiera a nombre de un cliente, puede ser una persona natural o jurídica, que incorpora el derecho a recibir rendimientos en una fecha y a un interés pactado desde el principio de la inversión en pesos colombianos.



MANERAS DE ABRIR UN CDT



Físicamente. En una sucursal bancaria le proporcionarán toda la información sobre plazos y montos de los CDT. En caso de hacerse con este, se le proporcionará un documento, el cual deberá presentar al momento de retirar el dinero en el tiempo establecido.



Por el sistema desmaterializado. Esta forma le permite adquirir el CDT vía internet, por medio de una comisionista de valores. En caso de adquirir un CDT por este medio, se le generará una constancia de depósito de su inversión y los interés de la misma serán enviados a una cuenta suscrita.



Un CDT puede ser negociado en el mercado secundario, es decir la Bolsa de valores de Colombia (BVC); este proceso se realiza mediante las comisionistas de bolsa negociando el valor (CDT) y recibiendo el precio establecido en el mercado.



Para explicar mejor este concepto, Daniel Escobar, director de Estrategias De Mercados de Global Securities S.A., indica que “la venta de CDTs en el mercado secundario es muy común, el proceso que se debe seguir es el de desmaterialización. Es decir, que el título físico que le entregan en el banco tenga un registro informático para poder ser negociado en el sistema de la BVC. Cualquier firma comisionista lo puede asesorar”.



Cualquier persona natural puede comprar o vender CDTs que sean de su propiedad. Si bien puede realizar una venta del certificado, esto no garantiza que vaya a recuperar el monto inicial invertido, pues la venta está sujeta al precio actual del mercado, comisiones y liquidez.



No olvide que cualquier CDT adquirido puede ser negociado, con la ventaja de no tener penalización por vender antes de su vencimiento. Tenga en cuenta los costos que cobran las comisionistas. Esto podría implicar que la negociación de un CDT de 10 millones de pesos o menos, tenga un alto costo relativo. Igualmente el precio obtenido dependerá de las condiciones de mercado. Es decir, su valor puede ser mayor o menor.