Escuche cómo fue la tendencia del dólar durante la semana que termina

El dólar inició y finalizó la semana sobre el nivel sicológico de los $2.850 y no mostró grandes fluctuaciones a pesar de la diversidad y profundos acontecimientos a nivel global.



Este viernes, la moneda estadounidense cerró en un precio promedio de $2.849, apenas 3 pesos por debajo de la TRM con la que arrancó el martes las negociaciones locales ($2.852). (Escuche arriba el análisis de Felipe Pardo, consultor de Financial Lab).

En una semana corta para el mercado de divisas en Colombia por el festivo, las sesiones en la Bolsa de Valores de Colombia estuvieron marcadas por la aversión al riesgo en los mercados internacionales.



Y es que el anuncio de Estados Unidos sobre imponer medidas proteccionistas contra China generó incertidumbre entre los inversionistas locales, pues el presidente Donald Trump afirmó que impondría un arancel de 25% a las importaciones chinas en distintas áreas como la robótica, vehículos eléctricos y hasta fármacos.



Aunque el anuncio de la Reserva Federal de incrementar la tasa de referencia generó algo de volatilidad en el mercado de divisas, los agentes habían venido descontando desde hace dos semanas dicho incremento de la tasa de fondos federales hasta el rango entre 1,5% y 1,75%.



Al respecto, los analistas de mercado de Financial Lab esperan que, para el cierre de 2018, la tasa de referencia en Estados Unidos cierre en el rango de 2,5% y 2,75%, mientras que para 2020 esperamos que la tasa llegue hasta 3,25%.



Para la próxima semana se espera que el dólar se mantenga en el rango entre $2.800 y $2.850, un movimiento que podría estar influenciado principalmente por la tendencia alcista del petróleo que se acentuará durante los próximos días, ante el posible endurecimiento del mercado por la Opep.



En este sentido, las declaraciones de Arabia Saudita de que los miembros de la Opep seguirán coordinando con Rusia, y otros países productores no pertenecientes al cártel, recortes a la producción con el fin de seguir reduciendo los inventarios y apretando los precios al alza.



De igual forma, también el mercado estará presionado por el desenlace de la posible “guerra comercial” entre China y Estados Unidos. No obstante, cabe resaltar que el billete verde en el mercado local se encuentra en niveles similares a los de Semana Santa del año pasado.