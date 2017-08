Esto cree Goldman Sachs del bitcoin y otras criptomonedas

Cada vez resulta más difícil para los inversionistas ignorar el mercado de las criptomonedas.



Así lo reconoció el propio Goldman Sachs, quien ha señalado que este mercado, que mueve activos superiores a US$120.000 millones, no se puede desconocer, más cuando el Bitcoin ha subido más de 200 por ciento este año.



(Vea: Invirtió en Bitcoin a los 12 y ahora es millonario con solo 18 años).



“Si cree o no en el mérito de invertir en criptomonedas, están en juego dólares reales y merecen la observación”, escribieron analistas incluyendo Robert Boroujerdi y Jessica Binder Graham en un Preguntas y Respuestas enviado a los clientes.



El debate ha cambiado desde la legitimidad del “orden de Internet” a la rapidez con la que los nuevos participantes están recaudando fondos, con ofertas iniciales de monedas y recaudación de fondos que ahora superan la inversión de ángel y de semilla de Internet.



Estas son algunas de las preguntas que los analistas de Goldman Sachs contestaron:



¿Como negociar con criptomonedas?



Pronto aparecerán bolsas digitales y operaciones y opciones en bloque. Mientras que inversionistas individuales pueden negociar monedas virtuales en varias bolsas en línea, los operadores institucionales se han mantenido fuera del mercado de criptomonedas debido a su tamaño relativamente pequeño, estructura de mandatos y volatilidad.



Pero la negociación en bloque existe para facilitar la ejecución de pedidos grandes. Además, las opciones de bitcoin existen y se negocian en bolsas alrededor del mundo.



¿Son las criptomonedas divisas o commodities?



Las monedas tienen atributos de una divisa, ya que son presentadas y confiadas por algún medio de intercambio, y de un commodity, ya que son un recurso limitado.



La clasificación de criptomonedas varia por país, gobierno e incluso aplicación.



¿Qué es Ethereum?



En primer lugar, una plataforma. En segundo, una criptomoneda.



A diferencia de bitcoin, que está diseñada para ser una alternativa al "dinero real", Ethereum es más una plataforma establecida para ejecutar cualquier aplicación descentralizada y ejecutar automáticamente “contratos inteligentes” cuando se cumplen ciertas condiciones.



(Lea: ¿Regular el bitcoin?).



Ethereum ofrece una moneda digital llamada ether, pero se trata de solo un componente de su ejecucion de contrato inteligente y se utiliza principalmente para facilitar y recompensar usando la red.



El surgimiento de ether no ha estado libre de contratiempos, incluyendo el hack de US$60 millones de una organización de capital de riesgo llamada “The DAO”.



¿Qué es una oferta inicial de monedas (ICO)?



Una recaudación de fondos a través de ventas de fichas. La cantidad de dinero que financia los ICO ha crecido exponencialmente y la velocidad a la que se recauda dinero en efectivo con a menudo poco más que un papel blanco y navegador de Internet ha activado las alarmas de partes incluyendo la Comisión de Bolsa y Valores y el Banco Popular de China.



De acuerdo con el calendario de monedas, las ICO han recaudado US$1.250 millones este año, superando a la financiación global ángel y de semilla de capital de riesgo de Internet en los últimos meses.



Lo que los estrategas de Goldman no abordaron es si los inversionistas institucionales deberían comprar o no criptomonedas.



Bloomberg