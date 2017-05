Estudio revela que jóvenes no saben manejar su dinero 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los jóvenes de 15 años se rajaron en las pruebas multinacionales que evaluarían sus conocimientos financieros.



La principal conclusión de esta evaluación fue que los jóvenes no están preparados para hacerse cargo de su propio dinero. Solo el 12 por ciento obtuvo el nivel más alto de conocimientos financieros y el 22 por ciento “tiene una calificación por debajo del nivel básico de competencia”.



Los estudiantes en el nivel más bajo de alfabetización financiera “ni siquiera pueden entender cómo funciona un presupuesto sencillo o ser consciente de la relación entre lo que cuesta comprar un vehículo y los costos que involucra esa compra”, escribió Ángel Gurría, secretario general de la OCDE en el prefacio del informe.



Los adolescentes en los Estados Unidos terminaron apenas por encima de la mitad del grupo. Pero las comparaciones internacionales son difíciles porque en algunos países sólo un segmento relativamente bien educado de la población realizó la prueba. En China, cuyos estudiantes obtuvieron los puntajes más altos, la prueba se administró en Pekín, Shanghái, Jiangsu y Cantón.



Segunda fue la Comunidad Flamenca de Bélgica, seguida por las provincias canadienses participantes (Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario e Isla del Príncipe Eduardo), Rusia, Holanda y Australia.



Una conclusión interesante es que alrededor del 38 por ciento del desempeño en la prueba de conocimientos financieros no puede explicarse por la habilidad de un estudiante en matemáticas y lectura. Lo que significa que a su hijo puede irle muy bien en álgebra y geometría y aun así ser desastroso tomando decisiones personales que impliquen, por ejemplo, cómo utilizar una tarjeta de débito prepaga.



Otro descubrimiento fue que el 56 por ciento de los estudiantes tienen una cuenta bancaria, pero dos de cada tres no tienen las habilidades para manejarla y no saben interpretar un extracto bancario.