Europeos exploran inversiones en el país

El auditorio del London School of Economics acogió a los empresarios colombianos para exponer ante potenciales inversionistas, las oportunidades que ofrece la economía nacional.

Ante alrededor de 200 inversores y administradores de portafolios globales con sede en la capital financiera europea, empresarios y autoridades colombianas presentaron las oportunidades y retos macroeconómicos que tiene el país, en el foro del Colombia InsideOut 2017 realizado en el auditorio del London School of Economics.



“Tuvimos la oportunidad de resaltar las ventajas de invertir en Colombia, promoviendo una discusión con altura y profundidad sobre los desafíos de nuestra economía para crecer a tasas atractivas”, destacó Antonio Celia, presidente de Promigás, quien hizo de parte de la delegación nacional que viajó a territorio británico para atraer nuevos capitales al país.



“Esta fue una magnífica iniciativa para ofrecer alternativas a los inversionistas y la oportunidad de mostrar planes estratégicos como por ejemplo la integración de energías renovables y la eficiencia energética a la sostenibilidad de las ciudades” manifestó Lucio Rubio Díaz, director general de Enel en Colombia.



En el mismo sentido, la presidenta del Grupo Energía de Bogotá, Astrid Álvarez, indicó que se debe mirar hacia “el gran potencial de la energía renovable y no convencional y las empresas de servicios públicos deben aportar al crecimiento con sostenibilidad”.



Además, se presentaron los resultados y avances del programa de infraestructura y las necesidades de financiación del as 4G, por parte del Clemente del Valle, director de la FDN, junto al presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez; el presidente de Avianca, Hernán Rincón y el vicepresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón en representación de los diferentes eslabones de la cadena del sector.



Finalmente, el embajador de Colombia en el Reino Unido, Néstor Osorio, subrayó que “Colombia está en uno de los mejores momentos para recibir inversión. Hay interés y oportunidades en frentes como infraestructura, energía y gas. Ellos nos ven con mucho optimismo, entendiendo las complejidades de un país en proceso de posconflicto”.



Vale recordar que la Bolsa de Valores de Colombia realiza por sexto año el foto mediante el cual se ha encargado de promover antes los inversionistas internacionales las oportunidades que ofrece el país.



Cabe destacar que según cifras de la plaza bursátil colombiana se han recibido alrededor de $100 billones, unos US$33.000 millones durante los últimos cinco años.



Durante la primera jornada del Colombia InsideOut 2017, se realizaron más de 130 citas entre los empresarios colombianos que viajaron y potenciales inversionistas residentes en Europa.