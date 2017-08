Extranjeros y AFP, los únicos que han aumentado su portafolio de acciones

Las acciones colombianas se han contagiado del buen momento que se ha sentido en la renta variable de distintas partes del mundo.



Sin embargo, las valorizaciones en el mercado local no han sido tan altas como en sus pares, y los volúmenes de negociación han estado por debajo del promedio del último año.



(Lea: Extranjeros y AFP, los únicos que compran más acciones de las que venden)



En ese escenario, son pocos jugadores los que han respondido por la actividad bursátil. Al igual que en años pasados, los extranjeros, los fondos de pensiones, las comisionistas de bolsa y, en menor medida, las personas naturales concentran, en conjunto, el 82 por ciento de las transacciones que se hicieron entre enero y julio de este año.



(Lea: En siete meses, las acciones colombianas han ganado 9,59%)



Sin embargo, no todos actúan en el mismo sentido. Por un lado, los fondos del exterior (incluidos ADR, es decir los títulos de firmas colombianas inscritos en otras bolsas) y las administradoras del ahorro pensional de más de 14 millones de colombianos son los únicos que han aumentado su portafolio de acciones en lo corrido del 2017.



Esto, si se tiene en cuenta que han comprado mucho más de lo que han vendido. En cuanto a los foráneos, y aún con la pausa que hicieron en junio, acumulan compras netas por 1,02 billones de pesos. Sin embargo, el ritmo de adquisiciones siguió bajando.



Así, solo son superados por los fondos de pensiones, cuya diferencia entre lo que han comprado y vendido es de 1,2 billones de pesos.



De hecho, ambos participantes han sido compradores netos desde finales del 2016, explicó Camilo Silva Jaramillo, fundador de la firma de análisis independiente Valora Inversiones. Entre tanto, las casas de bolsa están casi en tablas, con un monto muy similar de compras y ventas.



En cambio, las personas naturales siguen en desbandada, pues solo este año han tenido ventas netas de más de un billón de pesos, y su participación es cada vez menor (ya va en 13,9 por ciento).



El analista considera que este comportamiento podría estar relacionado con que muchos han decidido vender para tomar utilidades aprovechando las valorizaciones que ha tenido el mercado este año.



No obstante, advierte que “el volumen de las personas naturales es cada vez menor, y por eso hay urgencia de que haya nuevas opciones y activos, para atraer a más inversionistas y que haya más actividad en el mercado”