Con 3 millones de personas se cumplirá la meta de inclusión financiera

Al cierre del 2016, 25,7 millones de colombianos contaban con al menos un producto financiero, con lo cual el indicador de inclusión llegó a 77,3 por ciento.



Así las cosas, para alcanzar la meta del 84 por ciento en el 2018, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, se necesitaría que al menos otro 3 millones de colombianos se vinculen al sistema financiero formal.



(Lea: La educación financiera es importante para un mundo más equitativo)



Ayer, durante la presentación del Reporte de Inclusión Financiera que cada año realizan la Superintendencia Financiera y la Banca de las Oportunidades, expertos discutieron que el tema es clave solo si se logra mejorar la calidad de vida de las personas, y que más allá de tener productos financieros, la clave es que sean utilizados.



(Lea: En Colombia, el 76,3% de las personas tiene productos financieros)



Juliana Álvarez, directora de la Banca de las Oportunidades, señaló que hay varios dinamizadores para la inclusión, que incluyen la tecnología y plataformas digitales, el uso de la información para innovar y mejorar la oferta a los usuarios, así como la educación financiera.



De todas maneras, ante los cambios recientes que ha tenido el consumidor financiero, sumado a la necesidad de reducir el efectivo, es necesario que en la estrategia se incluya también cómo incentivar el uso de los productos y servicios de ahorro, crédito, inversión y pagos.



En ese sentido, el informe plantea que se “desarrolle una oferta financiera de valor para la población que atienda las necesidades y expectativas reales de los consumidores”, así como crear un ecosistema con distintos jugadores (comercio, proveedores, entidades financieras, sistemas de pagos, firmas tecnológicas, Gobierno y consumidores) para incentivar las transacciones electrónicas.



Juliana Lagos, directora de Investigación y Desarrollo de la Superfinanciera, señaló además que es necesario atraer no solo a quienes no tienen acceso, sino a quienes se han excluido voluntariamente, y por eso hay que trabajar en productos con condiciones apropiadas de acuerdo con las necesidades del consumidor, optimizar las estructuras de costos en las entidades, y repensar la estrategia de apertura de cuentas, tanto desde la óptica de las entidades como de los usuarios, pues hay muchos casos en los cuales una sola persona es titular de varias cuentas que no utiliza.