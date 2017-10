Frente al auge del bitcoin, autoridades advierten que la única moneda legal en Colombia es el peso

La discusión está abierta. ¿Invertir en criptomonedas en el país es conveniente?. La respuesta sólo la tiene cada inversionista.



Sin embargo, para la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la autoridad encargada en el país de vigilar a las entidades que captan recursos del público, este tipo de negociaciones con monedas virtuales son altamente riesgosas.



Por esta razón, la ‘Súper’, mediante la expedición de las Cartas Circulares 29 de 2014 y 78 de 2016, ha venido alertando a los colombianos acerca de los “riesgos potenciales asociados a las operaciones que se realizan con las denominadas monedas electrónicas o Criptomonedas”.



(Lea: Así es el perfil de los colombianos que invierten en bitcoin).

En estas advertencias, abiertas al público, se analizan algunas consideraciones del Banco de la República, así como los riesgos evidentes en este tipo de transacciones.



Para la entidad, uno de los peligros más latentes es que estos tipos de operaciones se caracterizan por ser pseudoanónimas, razón por la cual presentan una alta dificultad para la identificación de sus beneficiarios finales.



Además, son poco transables por las autoridades y no están respaldadas por bancos centrales.



Incluso, la Superfinanciera cita informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el documento “Directrices para un Enfoque Basado en Riesgo para Monedas Virtuales”, y de la Oficina Europea de Policía (Europol), en el documento “Socta –Europol de 2017”, en los que se señalan que este tipo de monedas son un instrumento que podría facilitar el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con delitos como lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.



De acuerdo con la Superintendencia Financiera, las Criptomonedas no constituyen un valor en los términos de la Ley 964 de 2005 y por tanto, no hacen parte de la infraestructura del mercado de valores colombiano y tampoco constituyen una inversión válida para las entidades vigiladas.



Así mismo, sus operadores no se encuentran autorizados para gestionar operaciones sobre las mismas, es decir, el sistema financiero no puede asesorar a sus clientes sobre cómo invertir en este vehículo de inversión, tan en auge en los últimos años.



“Esta Superintendencia no ha autorizado a ninguna entidad vigilada para custodiar, invertir, intermediar ni operar con tales instrumentos (monedas virtuales), como tampoco para permitir el uso de sus plataformas por parte de los participantes, en lo que se conoce como “Sistema de Monedas Virtuales””, indica el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, en su más reciente circular sobre este tipo de negociaciones, la 52 de 2017.



LO QUE DICE BANREPÚBLICA SOBRE LAS CRIPTOMONEDAS



Por su parte, para el Banco de la Republica, quien se encarga de manejar y controlar los movimientos monetarios del país, así como emitir la moneda que circula en Colombia (el peso), “ninguna moneda virtual, incluyendo el bitcoin, ha sido reconocida como moneda por el legislador ni por la autoridad monetaria y en esa medida no constituye un activo equivalente a la moneda de curso legal, y por lo tanto carece de poder liberatorio ilimitado para la extinción de obligaciones”.



Según el Emisor, las criptomonedas tampoco han sido reconocidas por el régimen cambiario colombiano como una divisa, como sí lo son el dólar y el euro, entre otros.



“Estos instrumentos no se caracterizan por su alta liquidez en el mercado, lo que significa que no son fácilmente intercambiables sin restricciones en la forma o montos negociados, circunstancias que no las hacen congruentes con las condiciones señaladas para su consideración como divisa de libre uso por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales”, ha señalado el Banco de la República.



Esta entidad aclara, además, que “el bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones”.



Recientemente, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recalcó que la única moneda legal en Colombia es el peso (el dólar y el euro son divisas), tras advertir que a la entidad han llegado decenas de quejas de usuarios sobre firmas que publicitan monedas virtuales o criptomonedas.



La discusión sigue abierta.



Javier Acosta

@javaco18

Portafolio.co