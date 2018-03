Gasto con tarjetas de crédito en 2017 sumó $67,5 billones

Archivo particular.

Aunque el enfriamiento económico del año pasado le pasó la cuenta de cobro al consumo, la realidad es que el uso de las tarjetas de crédito no reflejó la coyuntura.



De hecho, este medio de pago continuó en ascenso, en línea con la mayor aceptación del dinero plástico y de las compras por internet, pero también parece ser que ayudó a sacar de apuros a muchos.



Los datos más recientes de la Superintendencia Financiera muestran que, durante el 2017, el gasto con las tarjetas de crédito llegó a 67,5 billones de pesos, lo que equivale a un aumento anual de 9 por ciento. En el 2016, había sido de 61 billones de pesos.



Del total, el 75 por ciento, –es decir poco más de 50 billones de pesos–, corresponde a las compras, tanto locales como en el exterior. Aquí, el crecimiento fue de 8,15 por ciento.

Esto, representado en poco más de 261 millones de operaciones, es decir que la compra promedio fue de 194.000 pesos. De hecho, la transacción promedio fue levemente más baja que la del 2016, lo cual daría para pensar que este medio de pago está ganando terreno.



No obstante, las tarjetas de crédito también son consideradas como una fuente de efectivo.



En el último año los avances crecieron a mayor ritmo (13 por ciento) y ganaron participación dentro del total, y ya tienen el 25 por ciento.



Así, los retiros de dinero con estos plásticos sumaron 13,3 billones de pesos, de manera que el avance promedio fue de 474.000 pesos, según las cifras de la Superintendencia Financiera.



De cualquier manera, el incremento en el uso de los plásticos no deja de generar inquietudes en momentos en que la economía va más lenta y que la cartera morosa ha aumentado.



Al cierre del 2017, la deuda total de las tarjetas de crédito ascendía a 28,1 billones de pesos (8 por ciento más que el año anterior), y había un cupo de crédito sin utilizar por casi 46 billones de pesos.



Pero además, la morosidad también aumentó, y comparativamente es más alta. Mientras que la cartera vencida de todo el sistema representa el 4,4 por ciento, y en los préstamos de consumo es del 5,8 por ciento, en las tarjetas de crédito asciende a 7,5 por ciento. Esto, sin contar con que , el deterioro es más marcado en los plásticos de personas de menores ingresos.



Las cifras muestran que, en tarjetas de crédito de personas con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, por cada 100 pesos prestados hay casi 11 que están colgados. Vale señalar que estos montos representan menos del 10 por ciento del saldo en esta modalidad. En las demás, aprobadas a clientes con mayores ingresos, la morosidad es de 7,14 por ciento.



Por otra parte, Colpatria se mantiene como la entidad con la mayor cantidad de tarjetas vigentes, con 2,3 millones, seguida muy de cerca por Tuya, con 2,2 millones. Sin embargo, el mayor saldo de cartera es concentrado por Bancolombia (5 billones de pesos) y Davivienda, que tiene 4,3 billones de pesos.