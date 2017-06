Gerente del Emisor ve recortes de tasas por otros 100 puntos básicos

El Banco Central de Colombia podría reducir su tasa de interés clave en otros 100 puntos básicos este año para impulsar el crecimiento de la economía, dijo este lunes el gerente del organismo Juan José Echavarría, quien anticipó además que la inflación alcanzaría el objetivo de un 3 por ciento a fines del 2018.



El banco central de la cuarta economía de América Latina redujo las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual a fines de mayo, después de una rebaja de 50 puntos base en abril.



Sin embargo, la junta del organismo ha estado dividida entre quienes se muestran preocupados por una eventual aceleración de la inflación y quienes temen por la cifra de crecimiento. "Por el lado del crecimiento la economía se está desacelerando o no creciendo mucho, y por el lado de la inflación tenemos buenas noticias, aunque no lo suficientemente buenas", dijo Echavarría en una entrevista con 'Reuters'. "Esperamos poder recortar 100 puntos (básicos) adicionales en el resto del año", añadió.



La economía de Colombia, que se ha visto golpeada por la caída en los precios internacionales del petróleo, creció un 1,1 por ciento en el primer trimestre, por debajo de las estimaciones del banco central de 1,3 por ciento. Los datos han mostrado un incremento de los precios del consumidor a un ritmo más lento en mayo y una inflación anual de 4,37 por ciento, más cerca del objetivo de largo plazo del banco central de un rango de 2 a 4 por ciento.



El propio Echavarría ha descrito un 3 por ciento como el punto ideal. "Mi preocupación más grande es siempre la inflación porque estamos todavía lejos del 3 por ciento", dijo. Añadió que aunque la baja en los precios de los alimentos podrían eventualmente ayudar a que la inflación llegue al 3 por ciento para fines del 2018, el espacio para un flexibilización de la política monetaria en ese tiempo es limitado. "Si queremos estar cerca del 3 por ciento, no va a ser fácil, así que me temo que estaremos en el lado restrictivo la mayor parte del tiempo", añadió.



Echavarría se mostró optimista de que el crecimiento de la economía pueda superar levemente la previsión del banco central de 1,8 por ciento en el 2017. La tasa de expansión podría acelerarse hasta 2,5 por ciento el próximo año, ayudada por una reactivación del turismo y la agricultura.