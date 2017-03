Gobierno busca facilitar las emisiones privadas de bonos

La Unidad de Regulación Financiera entregó un documento en el que hace las justificaciones técnicas sobre la necesidad regulatoria identificada para complementar las opciones bajo las cuales se estructuran los títulos de deuda que se ofrecen en el mercado de valores en Colombia, con el propósito de disminuir las restricciones a las que actualmente se enfrentan los emisores y los inversionistas en el mercado de deuda privada y viabilizar la financiación adecuada de algunos de los proyectos que motivan el uso de este tipo de instrumentos.



Lo que se propone es flexibilizar las condiciones estandarizadas y uniformes que hoy prevé la normativa para el diseño de las emisiones de títulos de contenido crediticio y mixto.



En tal sentido, se pretende crear dos nuevas categorías que diferencien entre valores de contenido crediticio que se emiten bajo una modalidad estandarizada y otros, emitidos en condiciones no estandarizadas dirigidos únicamente a inversionistas profesionales.



Por lo tanto, la modalidad denominada ‘estandarizada’ seguirá cumpliendo las condiciones hoy establecidas en la normatividad colombiana, mientras que la ‘no estandarizada’ viabilizará la emisión de aquellos instrumentos que presentan condiciones de estructuración no tradicionales pero con requisitos de información más estrictos.



Adicional a esto, se propone mejorar el proceso de difusión de información por parte de los emisores de acciones mediante la distribución electrónica de los informes de gestión aprobados o aquellos que pongan a consideración de sus accionistas para su respectiva aprobación, garantizando la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de estos documentos.



REQUISITOS PARA NO ESTANDARIZADAS



La propuesta viabilizará la emisión de aquellos instrumentos que presentan condiciones de estructuración no tradicionales en temas como el pago de interés, el periodo de amortización, la estimación de los rendimientos del instrumentos, entre otros. Esto con el fin de garantizar que los instrumentos diseñados bajo esta modalidad cumplan con los estándares en materia de transparencia e información, se establecen requisitos adicionales de información que permitan a los diferentes agentes (emisores e inversionistas) identificar sus características y tomar decisiones informadas.



Entre otras medidas, los instrumentos deben acreditar la indicación de la tasa de interés de los títulos o procedimiento para su determinación. Los intereses podrán ser pagados al vencimiento del título objeto de remuneración. El pago de estos intereses y el periodo de remuneración se efectuará de conformidad con las reglas que expresamente determine el emisor, las cuales deberán ser homogéneas para cada una de las series, según el caso.



Además, debe informar la fecha desde la cual el título comienza a generar intereses y fechas en las que se realizarán reajustes a dichos intereses, si esto último aplica.



Cuando se trate de títulos con plazo de hasta un año que prevean un único pago a la fecha de redención y no sean renovables, los mismos podrán colocarse a descuento como una forma de reconocimiento anticipado de los intereses.



PREDOMINA EL SECTOR FINANCIERO



En Colombia, los procesos de emisión resaltan la baja participación del sector real y una alta concentración de emisores del sector financiero. Cifras con corte a diciembre de 2016 indican que durante los últimos 10 años el 63% de los recursos obtenidos a través de la emisión pública de valores fue realizado principalmente por empresas del sector financiero, mientras que las entidades del sector real y público participan con el 23% y 13%, respectivamente.



Durante los últimos 10 años los emisores han logrado triplicar el valor de recursos conseguidos a través del mercado de capitales, llegando a un valor máximo de $18 billones en 2010 y manteniendo un valor pro- medio de $8 billones durante los últimos 5 años. Adicional a este panorama, la BVC destaca que el desarrollo del mercado de deuda privada ha estado concentrado en la emisión de bonos a mediano y largo plazo y, que emisiones como los de papeles comerciales y las titularizaciones se han rezagado.



Durante los últimos años las características de emisión de las colocaciones de deuda presentaron cambios importantes, principal- mente en las tasas de referencia. Desde el 2006, la mayoría eran realizadas a tasa fija y a IPC, concentrando cerca del 50% de los instrumentos colocados. Con la entrada del IBR al mercado, se observa mayor aceptación de este indicador por parte de las entidades financieras.