Gulungo, con US$5 millones para pymes

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son mayoría en la economía colombiana, pero son el segmento más desatendido por el sistema financiero. Ante esto, las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios financieros, conocidas como fintech, han encontrado un mercado de alto potencial.



Una de ellas es Gulungo, que ofrece créditos a empresas cuyas ventas anuales estén entre los $300 millones y los $3.000 millones al año, que declaren impuestos y que estén al día en materia de seguridad social.



De hecho, uno de los socios de esta fintech es un fondo de San Francisco, de manera que tienen acceso a US$ 5 millones de pesos para ser canalizados en este tipo de empresas. Juan Esteban Saldarriaga, cofundador de Gulungo, señaló que ya se han acercado a más de 2.000 firmas, se han hecho evaluaciones a 200, y hasta ahora se ha aprobado el 5%.



“El objetivo es dar créditos responsables a las pymes, es decir, prestar la cantidad adecuada para un fin adecuado, y no darles más de lo que puedan pagar. Además, cuando una empresa es rechazada, se le explican las razones para que pueda mejorar”, explicó.



De hecho, la expectativa para este año es llegar a 100 clientes y, para el mediano plazo, han identificado un mercado potencial de 30.000 pymes, de las cuales esperan atender entre el 10 y el 15% en los próximos cuatro años.



El proceso de solicitud del crédito se hace de manera digital, aunque la fintech tiene una red de consultores para darle una atención más personalizada a los clientes. La aprobación toma máximo una semana, pues se consulta no solo la información de la empresa sino de quienes la manejan y, si califica, la pyme recibe un crédito rotativo de 50 millones de pesos para ser pagado en 6 meses, con una tasa de interés que va entre 1,5 y 2% mes vencido y flexibilidad en las fechas de pago.



En la medida en que se vaya dando el desarrollo, la idea es ajustar los montos del crédito y los plazos, y también desarrollar otras herramientas colaborativas para las firmas.