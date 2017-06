La Fundación Microfinanzas BBVA celebra su primera década de operaciones con 1,8 millones de clientes en América Latina (en su mayoría de población vulnerable), y desembolsos de crédito por más de US$8.200 millones.



Pero al aterrizar esta labor en Colombia, la entidad, que opera con la marca Bancamía, ha podido llegar a más de 850.000 clientes que antes no tenían acceso al sector financiero.



Recientemente la población rural ha ganado terreno de manera importante, al punto que la mitad de los usuarios nuevos que se vincularon en el último año desarrollan actividades en el campo.



Durante un panel realizado en el marco de la presentación del informe anual de la Fundación, Carlos Gustavo Cano, ex ministro de Agricultura, destacó que BBVA, al igual que otras entidades en el país, ya no ven al campo con indiferencia, y señaló que la inclusión financiera rural “es un buen negocio en el largo plazo, es como un cultivo de tardío rendimiento”.



Señaló además que la labor con la población rural es “sembrar para cosechar clientes sostenibles”.



Y es que las microfinanzas se han convertido en una herramienta clave para ayudar a que las personas vulnerables puedan salir de esa condición, y en el campo el efecto es mucho mayor.



Stephanie Van Gool, directora de medición de impacto de la Fundación, señaló que tras de dos años con créditos, alrededor del 40 por ciento de los clientes sale de la pobreza, y en quienes desarrollan actividades del agro el efecto se da de manera más rápida y masiva que en otro tipo de sectores.



Por otra parte, Óscar Cabrera, presidente del BBVA Colombia, señaló que estas inversiones son con sentido más pragmático que social, pues la idea es apoyar a las comunidades y ayudar a que las personas cumplan sus sueños.