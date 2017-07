Inversionistas foráneos, menos activos en junio

Junio marcó el quiebre de la tendencia que traían los inversionistas extranjeros de comprar activos colombianos en cantidades mucho mayores de las que vendían.



Una serie de factores externos y locales se mezclaron durante junio, de manera que los administradores de portafolios del exterior prefirieron, en unos casos, quedarse quietos, pero hubo también quienes decidieron que era momento de recoger lo que hasta la fecha habían ganado.



De hecho, esto tuvo un efecto marcado en los volúmenes que se negociaron en el mercado local, pues estuvieron por debajo del promedio, y hubo desvalorizaciones en la deuda pública.



Ante la relevancia que tienen los fondos del exterior, pues están entre los principales financiadores del Gobierno (tienen el 26 por ciento de lo que está emitido en TES) y también responden por más de un cuarto de lo que se transa en acciones, la pregunta es si se les acabó el impulso e interés por el mercado local.



De cualquier manera, luego de un 2016 que fue récord en materia de entrada de recursos foráneos al mercado de deuda pública local (llegaron más de 20 billones de pesos), era de esperarse que este año se viera alguna moderación.



Pero en los primeros meses no ocurrió, pues mes a mes el saldo de TES en manos de extranjeros seguía subiendo, y en mayo llegó al histórico de 64 billones de pesos.



Las rentabilidades negativas en otros mercados, la mayor disposición a asumir riesgo y la presencia de Colombia en importantes índices de deuda soberana han sido elementos que han impulsado el interés de los extranjeros por los TES.



Pero como nada es para siempre, muchas cosas están empezando a cambiar, y con ellos las inversiones de los fondos de afuera. Solo en junio, el portafolio se redujo a 62 billones de pesos, y las tasas de los TES se acercaron más a 6,5%



De un lado, expertos consideran que tras los buenos rendimientos de la deuda en el comienzo de año, hubo quienes los consideraron suficientes, así que recogieron sus ganancias y salieron.



Además, Estados Unidos está volviendo a subir sus tasas de interés, lo que hace atractivo invertir en ese mercado. Y no es el único, pues se vienen ajustes de tasas y reducción de liquidez en Europa, Canadá e Inglaterra, explica Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas en Alianza Valores.



Menciona además un elemento externo con grandes implicaciones locales, que es el comportamiento de los precios del petróleo, frente al cual muchos expertos están moderando sus perspectivas.



Hasta hace poco, se hablaba de un barril a 60 dólares, pero los hechos recientes están llevando las cuentas más hacia un rango entre 40 y 50 dólares.



Esto se junta con que los inversionistas no recibieron bien el Marco Fiscal de Mediano Plazo que presentó el Gobierno, pues lo vieron muy optimista, en particular con que hace cuentas con un petróleo por encima de 60 dólares del barril, de manera que si esto no pasa, se va a limitar el crecimiento del país y se van a apretar las cuentas, añadió Camilo Silva, fundador de la firma de análisis Valora Inversiones.



Si no se cumplen con las metas fiscales, se teme que al país le reduzcan su calificación de deuda, que si bien no significaría perder el grado de inversión, podría causar volatilidad, salidas de inversionistas foráneos, mayores costos de fondeo, entre otros.



Este tema ya lo pusieron sobre la mesa equipos de análisis internacionales como Nomura, que dijo que en el segundo semestre esto podría pasar, y las calificadoras han pedido más medidas de ajuste fiscal.