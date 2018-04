La acción de Ecopetrol volvió a superar los 3.000 pesos

Por si quedaban dudas sobre la fuerte correlación del mercado de capitales colombiano con los precios del petróleo, basta con ver lo que ha sucedido con la acción de Ecopetrol.



Ayer, el precio del título de la petrolera en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) cerró en $3.030, tras un aumento de 3,24%.



De hecho, no estaba por encima de los $3.000 desde hace tres años y medio, pues el 21 de octubre del 2014 fue la última vez que la acción veía ese nivel antes de empezar un fuerte desplome, que incluso la llevó a estar por debajo de los $900.



Justamente, la principal causa de que los más de 340.000 accionistas vieran pasar las duras y las maduras de sus títulos fue la descolgada del precio del petróleo, que alcanzó a rondar los US$30 por barril.



Pero ahora, en línea con el repunte que han tenido las cotizaciones internacionales del crudo en los últimos seis meses (ya el barril de Brent superó los US$70), la acción ha vuelto a tomar fuerza y brillo en la BVC.



No solo porque ha vuelto a estar en el podio de las más negociadas, sino que figura como la de mayor valorización.



En lo que va del 2018, ha subido 37,1%, con todo y la fuerte volatilidad que golpeó los precios de la renta variable en febrero. Solo en las valorizaciones recientes que se han dado en el transcurso de abril, el título ha recuperado 15,8%.



Y no pasa solo en Colombia, pues el ADR (papel que se negocia en la Bolsa de Nueva York), está en US$22,24, 52% más frente al inicio de este año, y también recuperó el nivel de octubre del 2014. En la medida en que los precios actuales están muy por encima de los precios objetivos que tenían los analistas para este año, hay un poco de incertidumbre sobre si la escalada continuará, y los inversionistas que compraron a US$3.700 en la segunda emisión del 2011 podrán recuperarse.



Desde la óptica de lo que ha pasado con la empresa, en los últimos meses ha tenido buenos resultados, con más ganancias y menos costos, pero además sus cuentas son conservadoras en lo que se refiere al precio del petróleo (US$55).



Por lo pronto, los accionistas ayer empezaron a recibir el dividendo de $89 por acción, correspondiente a las utilidades de la compañía en el 2017.