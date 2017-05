La cartera de crédito continúa enfriándose

Como ya se venía anticipando, la cartera de crédito no tuvo un buen comienzo de año, pues así lo han confirmado las entidades del sector, que en el primer trimestre del año percibieron una menor demanda de préstamos.



Así lo señala el Reporte de la Situación del Crédito, que realiza periódicamente el Banco de la República, y el cual es un termómetro de lo que vienen sintiendo los bancos, cooperativas financieras y compañías de financiamiento.



El documento señala que, entre enero y marzo de este año, las entidades sintieron una menor demanda de créditos comerciales y de consumo.



En el primer caso, la situación se produce a pesar de que al cierre del 2016 se vio un pequeño ‘brote verde’, aunque todo apunta a que el enfriamiento de los préstamos para las empresas se mantiene.



En cuanto a los préstamos de consumo, la situación está en línea de lo que ha ocurrido con otros indicadores claves para determinar la demanda de los hogares, y que también se deterioraron en el inicio del año, como la confianza del consumidor y las ventas del comercio, entre otros.



Por los lados de los préstamos de vivienda, no hay una tendencia definida, pues es casi igual la cantidad de quienes consideraron que las personas están pidiendo más crédito hipotecario, que quienes ven una menor demanda.



Al ser consultados sobre cuáles serían las condiciones para aumentar la oferta de crédito, la mayor parte de las entidades dice que es necesario un mayor crecimiento de la economía, pero también que haya más información sobre la capacidad de pago de los deudores.



De hecho, las dudas sobre la viabilidad financiera de los solicitantes son la principal razón para que las entidades no presten o les otorguen montos inferiores a lo que pidieron.



Pero, al tiempo que los usuarios son más cautelosos a la hora de contraer obligaciones financieras, también es cierto que las entidades son más restrictivas que en el pasado, y lo seguirán siendo.



Para dar una idea, mientras que los bancos dijeron que mantuvieron sus exigencias o las aumentaron en los últimos tres meses, el 77% de las compañías de financiamiento son más estrictas ahora.



Ambos tipos de entidades afirmaron que en las próximas semanas van a mantener o elevar sus requisitos para prestar en todas las modalidades (consumo, comercial, vivienda y microcrédito).



En términos generales, las firmas señalaron que estas medidas se toman ante la incertidumbre frente al rumbo de la economía, o por deterioros en sus balances.

A pesar de los indicadores recientes, que muestran una contracción en la industria y el comercio, estos dos sectores son los que tienen el mayor acceso al crédito, según las entidades financieras.



En contraste, los importadores y el sector agropecuario se mantienen como los de mayores dificultades, por temas de rentabilidad.