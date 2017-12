La montaña rusa del bitcoin

El bitcoin ha estado sometido en las últimas horas a fuertes variaciones y la cotización de la más importante de las criptomonedas difería considerablemente según las plataformas donde se negociaba.



En la noche del jueves al viernes, la cotización del bitcoin superó brevemente los 17.000 dólares a las 01:30 GMT, antes de caer cuatro horas más tarde a 14.600 dólares, y luego recuperarse, según la agencia Bloomberg que calcula un curso promedio basado en varias plataformas.



En una de las mayores plataformas, Coinbase, el curso de la moneda virtual, cuyo valor no reposa en ningún activo material, llegó incluso a los 19.700 dólares antes de las 17:00 GMT.



El bitcoin no ha dejado de crecer en los últimos meses. A mediados de octubre se pagaban apenas 5.000 dólares por un bitcoin. A principios de este año se negociaba a 1.000 dólares pero su valor se ha multiplicado por 15, una subida alentada por el interés de los mercados estadounidenses, que tienen previsto lanzar a mediados de este mes contratos de futuros que permitirán especular sobre su precio. Estos nuevos productos financieros dan credibilidad a la moneda virtual.



La plataforma bursátil estadounidense Chicago Board Options Exchange (Cboe) lanzará sus nuevos productos financieros el 10 de diciembre, poco después de lo que lo hiciera el Chicago Mercantile Exchange (CME), uno de los operadores bursátiles más importantes del mundo.



La moneda, sin curso legal, no está regulada por un gobierno o un banco central sino por una gran comunidad de internautas que la usan en numerosas transacciones. Muchos economistas, como los nobel Joseph Stiglitz y Jean Tirole, han advertido de una burbuja que podría "estallar".





*AFP