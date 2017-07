Las ‘fintech’ son una herramienta más en el kit del sistema financiero

La innovación es parte de la filosofía de vida de Laura Gaviria Halaby, quien, en su cargo como directora Global de la Aceleradora de Fintech en Citi, ha encontrado que esta característica es un motor fundamental para el crecimiento de las empresas y la sociedad.



(Lea: El reto de las ‘fintech’ no es solo la regulación)



“Los cambios tecnológicos avanzan cada día más rápido, por lo que las organizaciones deben buscar formas de colaboración que les permitan acelerar su proceso de transformación digital, y de esa manera contribuir al desarrollo de los ciudadanos”, afirma Gaviria, quien a lo largo de su carrera se ha preocupado por buscar la cooperación entre diferentes actores.



(Lea: Colombia, tercero de América Latina en iniciativas ‘Fintech’)



Al finalizar sus estudios en Matemáticas Aplicadas de American University Washington DC, Laura inició su vida laboral en Deutsche Bank donde participó en importantes transacciones.



Sin embargo, con el fin de buscar oportunidades de negocio que produjeran impactos positivos en Colombia, dejó el banco en el 2006 y fundó su propia empresa, Visión de Valores S.A., una comisionista de bolsa local que pretende ofrecer servicios financieros de una forma justa y convertirse en el socio estratégico de sus clientes.



Posteriormente, vendió la parte de corretaje de bolsa y continuó en la de consultoría estratégica, en la que trabajó con algunos de ellos en industrias de bienes raíces, crowdfunding, crowdsourcing, tecnología, retail, biocombustibles y servicios financieros.

En el 2014 regresó a la universidad para obtener un Máster en Innovación y liderazgo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), enfocado en transformación digital.



Durante ese periodo aplicó sus conocimientos para buscar formas de apalancar crowdsourcing y crowdfunding en varios tipos de proyectos enfocados en vivienda, medicina y transformación digital. Con eso, su iniciativa ‘Crowdfunding para proyectos de vivienda de interés social’ la hizo acreedora del reconocimiento de ‘Legatum Fellow’ del MIT, galardón que es otorgado a líderes que, a través de sus emprendimientos, buscan solucionar preocupaciones sociales.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR FINANCIERO



Laura cree que aplicar este tipo de tecnologías de innovación no es una opción, sino una necesidad. Allí, la directiva vio una oportunidad en el sector financiero, especialmente en las fintech que tienen un crecimiento acelerado.



Una muestra de ello es que la inversión en este negocio pasó de US$1.800 millones en el 2010 a US$19.000 millones en el 2015 en todo el mundo, según datos de Accenture.



En ese panorama, el país no se queda atrás. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia es el tercer territorio de Latinoamérica con mayor creación de empresas basadas en plataformas tecnológicas financieras.



Es por ello que Gaviria Halaby se unió a Citi como la directora Global de Aceleradoras de Fintech y, bajo este cargo, lidera el diseño y despliegue de iniciativas de innovación de alto impacto, que impulsan la transformación de Citi a un negocio digital.



“Las fintech no son una amenaza para el sistema financiero, sino una relación simbiótica positiva. Ambos lados pueden apalancarse en las ventajas competitivas del otro para acelerar su proceso de crecimiento y de innovación. Estos vínculos nos ayudan no solo a traer nuevas soluciones a Citi, sino a nuestros clientes, aliados y a la comunidad en general”, sostuvo Gaviria.



Algunas de las iniciativas globales que la directiva ha liderado incluyen: Citi Mobile Challenge, Data Scientists Challenge, Smarter Worklife Challenge y Citi Tech for Integrity Challenge (T4I).



La más reciente, T4I, permitió que entidades del sector público se acercaran a innovadores de tecnología y a sus propuestas para ver cómo se puede reforzar la transparencia y la eficiencia y así, combatir la corrupción. Este proyecto contó con la participación de más de 1.000 soluciones en más de 300 ciudades en 70 naciones alrededor del mundo.



“Estamos contentos de ver países que están teniendo un acercamiento mucho más dinámico a los temas de regulación, lo cual es indispensable para apoyar el crecimiento del ecosistema de Fintech y RegTech –plataformas que ayudan a cumplir con dicha normativa”, resaltó la directiva de Citi.



Estas iniciativas han permitido que miles de empresas obtengan acceso a capital de riesgo (venture capital), cierren acuerdos con Citi –o sus aliados– y que pequeñas organizaciones compitan con las mismas herramientas que las grandes.



A la fecha, más de 27 compañías, que han participado en estas se han integrado a Citi, apoyando así su proceso de transformación digital.