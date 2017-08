Proyectos de infraestructura y agro, en la mira de ING

El apoyo en materia de estructuración y financiación de proyectos en sectores como infraestructura y agroindustria marcará el regreso del ING Bank al mercado colombiano.



Esto, por medio de una oficina de representación en Colombia, en la cual la entidad holandesa promocionará su oferta de financiamiento en moneda extranjera para obras, adquisiciones, operaciones de comercio exterior, así como de productos de cobertura, entre otros.



Como se recuerda, durante la década pasada ING ajustó su estrategia para enfocarse en ciertos mercados y segmentos, especialmente en Estados Unidos y Europa.



Justamente, la última vez que se había tenido noticias de la marca ING en Colombia fue cuando su filial de seguros tenía fondos de pensiones en la América Latina, que en el 2011 fueron vendidos al Grupo Sura.



Pero ahora, regresa ING Bank, y la idea es tener mayor presencia en la región. Actualmente, tienen una sucursal en Brasil y oficinas de representación en México, Argentina y Colombia, desde donde atienden clientes de toda la región.



“Colombia ha estado de moda desde hace varios años, ha tenido cambios importantes en facilidades para hacer negocios y eso es muy importante para la banca internacional”, explica Andrea Puerto, country manager de ING para Colombia.



A esto, añadió que el país tiene necesidades de proyectos de infraestructura que incluyen no solo a las grandes carreteras, sino puertos, aeropuertos, transporte masivo, energía, petróleo y gas, minería, telecomunicaciones, por mencionar algunos. “El banco es muy fuerte a nivel global en estos temas, con equipos especializados por sector y mercado, y esa estructura encaja muy bien con los temas en los que está trabajando Colombia”, explicó.



Teniendo en cuenta que la licencia que tienen en Colombia es la de una oficina de representación, ING por lo pronto no ofrecerá financiación en pesos sino en dólares o en euros, dependiendo de las necesidades del cliente, lo cual será complementado con derivados que darán cobertura tanto de tasa de cambio como de materias primas y tasas de interés, garantías y otro tipo de vehículos.



Pero además de infraestructura y agroindustria, el objetivo es también ofrecer recursos para adquisiciones, aprovechando que cada vez más firmas colombianas buscan expandirse en el exterior, y de igual manera hay compañías extranjeras que ven oportunidades en el país.



Y es que si bien los escándalos de corrupción en la región le han pasado factura a la infraestructura, pues muchas iniciativas van a paso más lento, la directiva insiste en que el interés sigue firme, pues en la práctica han notado que se han fortalecido los análisis de crédito, el conocimiento de los clientes, los procesos son más estrictos y se le ha dado celeridad a las investigaciones con respecto a los proyectos que hayan tenido algún tipo de afectación.



“Como banco internacional sabemos que esos temas no se ven solo aquí, desafortunadamente en todo el mundo hay temas que dañan la imagen, pero al final se han hecho cambios y todo eso ayuda a que se fortalezca la contratación para que esos casos no se repitan, hay que blindarse y hacer que todos los jugadores se sientan tranquilos”, explica Puerto.



Y si bien llegan al país en un momento en que el crecimiento económico no es tan boyante como lo era hace algunos años, la realidad es que independientemente de la coyuntura, “el país tiene que mejorar su infraestructura para ser más competitivo y los proyectos necesitan financiación y ahí vamos a estar. Este sector y la agroindustria son claves para reanimar el crecimiento”, puntualizó la directiva.