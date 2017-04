Solo este año, el Estado colombiano deberá pagar alrededor de 38 billones de pesos en pensiones, “monto que es muy alto para un país como Colombia, cuyos ingresos representan apenas el 15 por ciento del PIB, y de los cuales el 4 por ciento se gastan exclusivamente en el tema pensional”, advirtió Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, el gremio de las administradoras privadas de intereses y cesantías.



Añade que, esos 38 billones de pesos no solo equivalen a casi un tercio de lo que recauda el Gobierno en impuestos, sino que alcanzarían para financiar tres cuartas partes del programa de las vías 4G -pensado para 7 años-, o pagarían tres veces las obras del Canal de Panamá.



Pero además, buena parte de esos recursos es exclusivamente para el pago de subsidios a las mesadas, que no benefician a quienes realmente lo necesitan. Datos de Planeación Nacional señalan que el 65 por ciento de los subsidios en pensiones se destinan al 20 por ciento de los jubilados con ingresos más altos.



Por esas y otras razones, Montenegro señala que el sistema pensional necesita una reforma urgente. “Eso no da tiempo, debería ser una prioridad del próximo Gobierno”, señaló el directivo. A su juicio, uno de los temas más complejos del sistema es que, por los cambios demográficos, ha bajado el número de personas que cotizan a seguridad social por cada adulto mayor.



De hecho, hace 50 años había 11 trabajadores activos por cada adulto mayor, y hoy hay solo 6. La situación a futuro no pinta mejor, pues se calcula que en el 2030 la cifra se reducirá a 4, y en el 2060 serían apenas dos.



No obstante, el directivo advierte que en la práctica la situación es mucho más grave, porque si se toma en cuenta la población que efectivamente está haciendo aportes para seguridad social, hoy habría apenas 2 trabajadores por cada adulto mayor.



Esto, como consecuencia de la informalidad en el mercado laboral, pues como se recuerda, hay 22 millones de trabajadores en el país, de los cuales menos de 8 cotizan. “Eso hace inviable los regímenes como el de prima media, y esa es la razón por la cual se necesita una reforma pensional”, puntualizó.



En ese sentido, el directivo considera que la reforma pensional más importante es una reforma al mercado laboral.



LA PROPUESTA



Uno de los planteamientos es que las pensiones deben ser proporcionales a lo que la gente cotizó durante toda su vida, por lo cual deben existir sistemas con cuentas individuales.



Destaca que el Gobierno ya dio un paso importante con los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), pues son cuentas de ahorro individual para personas de menores ingresos.



Por otra parte, reiteró que es necesario eliminar los subsidios que se están dando en el régimen público, aunque podrían dejarse solamente aquellos que están destinados a mesadas de un salario mínimo.



“Con esto no estamos diciendo que hay que cerrar a Colpensiones, pues tiene un papel muy grande en el pilar solidario con programas como Colombia Mayor, los Beps y podría tener también un régimen contributivo ajustado para que las pensiones sean proporcionales a lo que la gente cotizó durante toda la vida, con lo cual podría ser una AFP pública”, dijo Montenegro.



Insistió además que cualquier reforma requiere una transición, para respetar los derechos adquiridos de quienes ya están pensionados y de quienes están cerca a hacerlo.



“Todo eso ayudaría a la sostenibilidad y sería un paso muy grande para mejorar en cuanto a la equidad del sistema”, puntualizó Montenegro.



Estos son algunos de los temas que se discutirán durante el X Congreso Internacional FIAP - Asofondos que se realizará los días 20 y 21 de abril en Cartagena.



LOS FONDOS SE ALISTAN PARA SU REUNIÓN ANUAL



Temas como la informalidad en el mercado laboral, el cambio demográfico, e incluso asuntos políticos, hacen parte de la agenda del X Congreso Fiap Asofondos, que se realizará en Cartagena entre el 20 y el 21 de abril.



Algunos de los expertos que este año participarán en la agenda académica son Nouriel Roubini, premio Nobel de Economía, Richard Jackson, experto en temas demográficos, y Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México.



Igualmente, representantes del Gobierno, entre ellos la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda, darán su visión sobre temas de manejo macroeconómico y regulación, entre otros.



En la clausura estará el presidente de la República, Juan Manuel Santos.