La facturación electrónica favorecerá la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, y en ese sentido tendrá como beneficiario al fisco, pero el más favorecido será el sector privado colombiano, según Mario Fernández, CEO de la empresa Gosocket, y uno de los expertos más reputados en el continente en el uso de este tipo de herramienta comercial.



Según las cuentas de la Dian, en enero del año 2019 todas las empresas en el territorio nacional deberán haber implementado ya este sistema. El proceso se está efectuando de manera paulatina.



Fernández ve como un paso positivo que Colombia esté adoptando de manera universal y obligatoria esta modalidad, aunque critica que hace falta más velocidad en la implementación.



Según él, y con base en la experiencia que se ha vivido en varias partes del continente, las facturas digitalizadas van a dinamizar el mercado del factoring y, de paso, darán la posibilidad de que las empresas se financien a menor costo, en especial las pequeñas y medianas, poniendo estos documentos como garantía.



El resultado directo es que se podría dar un crecimiento alto de la economía, dice, teniendo en cuenta que las pymes representan la mayoría de las compañías registradas en el país, y muchas veces mueren porque no logran adaptarse a los plazos de las grandes empresas para el pago a sus proveedores. También, vaticina que mucha más gente se va a animar a generar emprendimientos.



Fernández cita el caso de Chile, pionero en esta materia en América Latina, donde el factoring mueve 25.000 y 30.000 millones de dólares. En este ejemplo, contrario a Colombia, en principio no era obligatorio poner las facturas en línea. Sin embargo, desde hace un año lo estableció así y los movimientos de dinero por vía internet pasaron de un 15% a casi el 100%.



“Solo en nuestra plataforma en Chile pasan más de 200 millones de dólares mensuales en factoring”, dice refiriéndose a gosocket.net, una red empresarial que creó, basa en el intercambio de facturas electrónicas.



“El registro electrónico de las operaciones que se hacen –lo que se llama la desmaterialización– y todo eso hace que las facturas sean negociables y así las pymes pueden tenerlas como activo, transarlas y recibir plata a una tasa de interés, e incluso convertir esto en un derivado financiero”, anota el experto.



Según él, otras beneficiadas serán las entidades financieras, ya que si las facturas están todas en la web y son verificables, y si también aparece registrado cualquier pago que se efectúe tomándolas como garantía, llegarían a poder cobrar tasas más bajas en el financiamiento vía factoring, pero atendiendo volúmenes mayores de operaciones.

De hecho, Gosocket ya empieza a ver que se está creando una masa crítica, pues todas las compañías visitadas por su equipo de ventas en Colombia ya tienen un proyecto al respecto, algo que un año atrás estaba lejos de darse.



La firma de Fernández, creada hace 14 años y con presencia desde el 2009 en Colombia, atiende actualmente a cerca de 3.500 clientes. Estos, están además, en Chile, México, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Uruguay, y vaticina que probablemente el año entrante estarán en Panamá, país que está reglamentando la facturación electrónica.



‘LAS OPERACIONES SERÁN MÁS SEGURAS Y CONFIABLES'



Eduardo Rincón, presidente de Asofactoring cree que, efectivamente, la factura electrónica dinamizará la actividad de su gremio en el país, pero no le apuesta a un índice específico ni a que sea en la misma proporción de Chile, donde hay un empresariado más organizado. Según él, lo claro es que hará que las operaciones sean más seguras y confiables. “No va a haber duplicidades ni falsedades y va a existir también un administrador del mercado de factoring que va a validar todas las transacciones”, explica.