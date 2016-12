En momentos de enfriamiento de las economías, las libranzas juegan un rol clave para el sistema bancario de la región, pues “buscan expandir de manera prudente el otorgamiento de crédito al consumo ante los crecientes riesgos económicos en la región y las difíciles condiciones a nivel mundial”.



Así lo señala Standard & Poor’s en un informe, y añade que este tipo de préstamos representan, en promedio, el 30 por ciento del crédito de consumo.



El documento afirma que las libranzas “siguen siendo menos vulnerables a las difíciles condiciones económicas actuales debido a su característica de menor riesgo de impago”, pues las cuotas se debitan directamente del salario del deudor.



Adicional a esto, S&P considera que estos préstamos pueden reducir la presión sobre los indicadores de calidad de activos de los créditos al consumo de los bancos ante las débiles condiciones económicas en América Latina.



Aunque en Colombia las libranzas han sido noticia por cuenta de los escándalos originados en entidades no reguladas, el informe señala que esa situación no va a contaminar a la banca comercial regulada (Lea también: Escándalo de libranzas no afectarán a los bancos: S&P).



Esto, teniendo en cuenta que estas entidades tienen una base de fondeo más fuerte, una cartera más diversificada y un diseño de las libranzas con modelos de riesgo más rigurosos.



(Vea además: Supersociedades dicta medidas cautelares en caso de libranzas)



Igualmente, apunta que la morosidad de las libranzas es la más baja en la modalidad de consumo, y que esta situación se mantendrá en los próximos meses.