Líderes destacan la importancia de educar en finanzas

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de México, Vanessa Rubio Márquez, subrayó la importancia de educar a la población en cuestiones financieras y destacó que la reforma de las telecomunicaciones en su país puede servir mucho a ese propósito.



“Las personas tienen que educarse financieramente, porque las decisiones del presente van a impactar su patrimonio a mediano y largo plazo, y en especial su calidad de vida en el momento de la vejez”, indicó Márquez.



La subsecretaria de Hacienda participó en un panel de la Cumbre de Educación Financiera organizada por Visa y la Reserva Federal de Chicago.



La Cumbre, que desde hace once años organizan Visa y el emisor estadounidense, se centró este año en cómo reducir las brechas y superar las barreras que obstaculizan el alcanzar una educación financiera universal. Participan expertos en la materia que representan a Gobiernos, la industria financiera, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación e instituciones académicas.



Rubio subrayó que la reforma de las telecomunicaciones en su país permitirá que 40 millones de personas aprovechen las nuevas tecnologías para educarse financieramente.

“Con la reforma se reduce el costo de la telefonía, aumenta la velocidad de transmisión de voz y datos y las personas tienen mejor acceso a los bancos y a los productos disponibles en el mercado”, señaló.



El impacto, según Rubio, puede sentirse en las remesas que envían los emigrantes mexicanos desde Estados Unidos y en la solicitud de créditos y de hipotecas, porque con el acceso a la tecnología de los ciudadanos, los bancos se ven obligados a ser más transparentes y a ofrecer información comparativa que permite tomar buenas decisiones.



En opinión de la Subsecretaria de México, su país va por el buen camino porque ha instrumentado de manera consistente “políticas correctas” y reformas que permiten “resultados tangibles” en los bolsillos de las familias.



En general, Rubio apuntó que México “ha creado una fortaleza” con el mercado interno que le permite ser “más robusto y resistente” a los choques externos, provocados por la falta de crecimiento de los países industrializados, o la volatilidad e incertidumbre de la elección de Donald Trump.



A su juicio, endeudarse no es malo, pero sí se convierte en un problema cuando se hace más allá de la capacidad de pago o sin información comparativa de las tasas de interés.



