El penúltimo mes del 2016 mantuvo una buena dinámica para los bancos que operan en el país, ya que la utilidad neta de estas entidades presentó un incremento de 14,04% respecto al mismo periodo de 2015, hasta llegar a una cifra total de $10,3 billones.



Sin embargo, este buen comportamiento estuvo explicado principalmente gracias al avance de los bancos nacionales, los cuales contaron con un alza de sus beneficios del 22,8%. Frente a esto, los extranjeros con presencia en el país, cayeron un 31,9%.



De acuerdo con Orlando Forero, gerente General de Banco Finandina, “para encontrar la explicación de estas peores cifras de los bancos extranjeros, no se debe generalizar, sino ver los casos de forma individual, como es el caso de los ajustes que ha tenido que Corpbanca o la situación de Citibank”.



Al observar los datos desagregados, el mejor desempeño fue el de Banco de Bogotá, ya que sus beneficios crecieron un 98,7%, hasta llegar a $4,1 billones. De igual forma, Bancolombia obtuvo la segunda mejor utilidad, de $2,1 billones, un 9,04% menos que un año antes.



“Estos resultados son la confirmación de que 2016 ha sido un buen año en general para el sector financiero, es uno de los que más está aportando al crecimiento y todo eso muestra su importancia”, destacó Munir Jalil, economista Jefe de Citibank Colombia.



Frente a esta dinámica positiva del beneficio de los bancos, los datos publicados por la Superfinanciera muestran como, a noviembre de 2016, la cartera de crédito mantuvo un bajo crecimiento.



El alza de este mes fue de 2,04%, ligeramente por encima del 1,98% de un mes antes, lo que le hizo llegar a un saldo de $412,4 billones.



En este sentido, destaca el bajo crecimiento de la cartera comercial, la cual presentó un avance de 0,88%, muy inferior al dato de hace un año cuando el incremento real anual era de 8,71%.



“Pese a la desaceleración que ha presentado el segmento comercial del crédito, este 2017 esperamos que recupere su dinamismo y esperamos un crecimiento en torno a 8% o 9%”, aseguró Jalil.



De igual forma, Forero asegura que “podemos decir que el comportamiento ha sido positivo, aunque esperamos un resultado favorable para este año, ya que la economía estará más estable. En 2017 veremos mayores crecimientos”.



En cuanto a las otras ramas de crédito, destacar que el segmento de consumo ha presentado un avance de 6,55% hasta llegar a un saldo de $112,2 billones; la financiación de vivienda ha subido 6,58% hasta $54,7 billones y el microcrédito, tuvo un alza en noviembre de 0,33% hasta $11,23 billones.



Por otro lado, la cartera vencida presentó una desaceleración en su crecimiento, ya que en noviembre presentó un alza de 14,65% frente al 16,10% de octubre. Esto hace que el saldo sea $14,4 billones, un 3,49% del total.



Según afirman los expertos, en este sentido se ha podido ver un deterioro como consecuencia de la desaceleración económica, pero los niveles actuales no suponen una alerta.



En el penúltimo mes del año, el crecimiento de la cartera riesgosa, que corresponde a las calificaciones B, C, D o E, fue de 24,03%. Sin embargo, los créditos con calificación A, siguen representando el 92,05% del total.



UNA MAYOR RENTABILIDAD



La rentabilidad de los establecimientos de crédito colombianos se incrementó según las cifras de noviembre que publicó la Superfinanciera.



Al tener en cuenta la rentabilidad del patrimonio, esta se ubicó en 15,3%, es decir, 0,7% por encima del dato de 2015. En cuanto a la rentabilidad del activo, esta fue de 2,1%, 0,1% superior.



Los activos totales del sistema financiero colombiano llegaron en este mes a $1.399,1 billones, lo que supone un crecimiento 5,7%, lo que se traduce en $20,4 billones.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com