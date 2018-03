Los cinco bancos que más crecen en créditos de libre inversión

Archivo particular

Gracias a los ajustes del Banco de la República en su tasa de interés, que se ubica en 4,5%, poco a poco el consumo de los hogares colombianos se empieza a reactivar.



Así lo indica el más reciente informe sobre desembolsos y aprobaciones de crédito, realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que señala que durante el mes de noviembre del año pasado las entidades financieras entregaron un total de $1,76 billones en créditos de libre inversión, equivalentes a más de 110.000 desembolsos.



Las cinco entidades con mayor crecimiento en sus carteras de créditos de libre inversión son Banco Falabella, Banco Popular, Bancolombia, Coopcentral y Finandina.



Banco Falabella ocupó el primer lugar del listado, superando por un amplio 7,23% al segundo banco en el ranking.



La entidad pasó de desembolsar 4.738 créditos de libre inversión en octubre de 2017 a 17.237 en noviembre del mismo año, lo que supone un incremento del 264% en esta cartera.



De acuerdo con César Serrato, gerente de división de Marketing y Producto de Banco Falabella, esta cifra obedece a una estrategia de negocio basada en la eficiencia en el otorgamiento de créditos.



“Actualmente somos el banco con el proceso de aprobación y desembolso de créditos de libre inversión más ágil en el mercado. Trabajamos por ser oportunos y cuidar la experiencia de nuestros clientes, no en vano tardamos minutos y no días en este tipo de trámites. Nos hemos propuesto ganar terreno entre los jugadores más grandes y tradicionales de la industria, y lo estamos haciendo a través de propuestas disruptivas que modifican las dinámicas de la banca convencional”, explicó.



El auge de la banca online también impactó positivamente el crecimiento de la cartera de créditos de libre inversión del Banco Falabella: en 2017, la entidad registró un incremento del 300% en la solicitud, aprobación y desembolso a cuentas propias, de este tipo de créditos, a través de su página web.



En el segundo lugar de este listado se encuentra el Banco Popular, cuyo crecimiento respecto a octubre fue de 4,47% (ver tabla).



La tercera posición la ocupó Bancolombia, que en noviembre desembolsó 3,59% más de créditos que en el décimo mes del año pasado.



Las otras dos entidades que siguen en el listado fueron Coocentral con un crecimiento mensual de 3,40% y Finandina con un aumento de 3,28%.



Los Créditos de Libre Inversión son una opción de préstamo que otorgan las entidades bancarias para afrontar gastos personales de cualquier índole. Son flexibles, rápidos (en unos bancos, más que en otros) y piden requisitos mínimos, por lo que resultan una excelente opción dentro de la cartera de todos los bancos del país.



El dinero, en esta modalidad de crédito, puede utilizarse para cualquier fin y, por ello, puede ayudar a cumplir sueños como unas vacaciones familiares, la remodelación de la casa, el acceso a un curso de educación continuada, o ante cualquier eventualidad.



Entre las ventajas con las que cuenta este tipo de crédito es que bajo esta modalidad se fija la tasa desde el inicio del crédito, lo cual garantiza que la cuota mensual seguirá siendo la misma hasta la cancelación completa del préstamo.



Además, existen alternativas innovadoras para la solicitud. Por un lado se pueden adquirir a través de Internet, con total seguridad y confidencialidad; y, por otro, existen los créditos rápidos, que en tres horas o menos, se gestionan en oficinas bancarias.



Cabe señalar que, de acuerdo con la firma Raddar, el crecimiento en el gasto hecho por los hogares durante enero creció 7,2%, lo que representa un incremento importante frente al dato registrado en el mismo mes del año pasado, cuando la variación fue de -3,6%.



De acuerdo con los cálculos de Raddar, los hogares colombianos gastaron 56,1 billones de pesos en el primer mes del año y este impulso se debe a los reajustes en la tasa de interés y la disminución del desempleo.