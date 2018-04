Los microseguros cubren al 8,1% de la población latina

Aunque los microseguros (pólizas asequibles para población de menores ingresos) representan una parte muy pequeña dentro de la industria aseguradora, la realidad es que tienen un gran alcance dentro de la población.



De hecho, en América Latina hay 480 millones de dólares en primas emitidas de estos seguros, que representan menos del 3 por ciento del total de la producción de la industria.



Sin embargo, cubren a 52 millones de personas, es decir que el 8,1 por ciento de la población en la región cuenta con un microseguro, según datos de un estudio de Microinsurance Network.



El informe, presentado ayer durante el seminario internacional de Seguros Inclusivos, revela además que, sin tener en cuenta la depreciación de las monedas frente al dólar, los microseguros han tenido una tasa de crecimiento superior al 10 por ciento anual en los últimos cuatro años, y en cuanto a vidas protegidas, el aumento es de casi 20 por ciento.



Los países con la mayor participación de los microseguros en el total de la industria son Ecuador, Guatemala y El Salvador. Colombia ocupa el quinto lugar, con 1 por ciento, mientras que países con mayor desarrollo de los seguros como Brasil, la proporción es mínima.



Según el documento, la mayor parte de los microseguros corresponde a productos de vida (64 por ciento), accidentes personales (13 por ciento) y seguros de propiedad (9 por ciento).



Sin embargo, los primeros han reducido su participación en la medida en que han aumentado las primas de vida atadas a un crédito, propiedad y agricultura.



Al ver cuáles son los canales de distribución más utilizados, el estudio dice que las entidades financieras como bancos, cooperativas y microfinancieras han sido el principal punto de contacto con los usuarios, seguidos en menor medida por el comercio minorista, empresas de servicios públicos y call centers.



Por otra parte, el informe señala que “uno de los componentes más importantes del éxito financiero en microseguros es la capacidad de minimizar los costes administrativos. A pesar de su importancia para el negocio, la mayoría de las compañías en Latinoamérica y el Caribe aún no realizan un seguimiento de los gastos ni desglosan los datos de los microseguros”.



Y a pesar de que la tecnología, en particular los celulares, ha demostrado ser un mecanismo fundamental para llegar a más personas a más bajo costo, la realidad es que solo el 8 por ciento de las firmas en la región tienen algún convenio con los operadores móviles.



Por lo pronto, las compañías de seguros consideran que este tipo de pólizas sí pueden ser rentables, con excepción de los productos agrícolas.



Al consultar a las aseguradoras que no atienden el segmento, dijeron que no lo hacen por el hecho de que la población de bajos ingresos no es su población objetivo, perciben poca demanda de estas soluciones, dificultades en la distribución, y consideran que falta información para diseñar productos.