Los retos de los contadores públicos

Este miércoles 1 de marzo se celebra el día del contador público, profesión que está pasando por una serie de cambios debido a la Reforma Tributaria y la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



Hoy en día existe una alta demanda de estos profesionales por cuenta de las modificaciones contables y tributarias que ha tenido el país, por eso la necesidad de que las personas y las empresas se asesoren de expertos para evitar problemas y sanciones al no realizar procesos correctos. Paulino Angulo Cadena, director ejecutivo del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), habló sobre algunos de los desafíos que deben afrontar.



“Se han hecho transformaciones en la regulación contable y tributaria, y emitido diferentes decretos en los últimos años y esto obliga a los profesionales a estar actualizados, debemos hacerlo para poder ser competentes con los requerimientos que se nos hagan”.



Angulo, explicó que sobre el tema de la Reforma Tributaria los contadores deben saber muy bien la aplicación de las NIIF, para analizar correctamente cómo manejar todo el proceso contable. “Acá hay algo muy importante, las certificaciones internacionales son elementos que los profesionales del sector deben realizar y así demostrarán que tienen las competencias específicas para poder agregar valor a las asociaciones”.



ÁREAS CONTABLES



Hace unos años las oficinas contables de las compañías tenían varias personas laborando en ellas, en su mayoría auxiliares, pero eso ha cambiado. Ahora las empresas usan un sistema modular en el que cada área de la compañía sube la información y esos datos se parametrizan de manera general.



Es acá donde el contador juega otra misión, tiene que supervisar que esa información llegue a tiempo al sistema y evitar retrasos en los reportes, pues las demoras por lo general tienen efectos tributarios. “Es una misión particular, el contador va a estar pendiente de que todo el mundo haga su labor oportunamente sin tener el título de jefe, así que debe llevar unas buenas relaciones laborales”, aseguro el director ejecutivo del INCP.



LA EVASIÓN, OTRA TAREA



Colombia tiene un alto índice de evasión de impuestos y entidades como la Dian han tomado acciones que permitan disminuir estos niveles, para Angulo los contadores públicos pueden contribuir con esta tarea, ayudando a crear conciencia y cultura entre sus clientes.



“Muchas personas están buscando el cómo disminuir su base gravable porque desafortunadamente no conciben que al pagarlos hay una retribución directa e indirecta en servicios y beneficios, ahí es donde se tiene que argumentar cómo se debe presentar la información para que las personas generen el pago de los tributos”.



Otro tema para tener en cuenta al respecto, es que ahora los profesionales que de cierta manera sean cómplices o por un error ayuden a disminuir los pagos tributarios, podrán ser declarados responsables solidarios del acto y comprometerán su patrimonio.



Para finalizar el vocero del INCP, indicó que con el tema de la globalización se debe fortalecer el manejo del inglés, ya que es muy bajo por parte de los expertos en Colombia y con la estandarización de las normas, se podrán buscar clientes en diferentes países de la región.