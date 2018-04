Mambu: ‘la banca local es innovadora'

La compañía Mambu, una ‘fintech’ de origen europeo, está interesada en tener más negocios con la banca colombiana para avanzar en estrategias digitales. Recientemente, esta empresa, que tiene una oferta digital de préstamos y depósitos, anunció que PayU Colombia activará su solución para impulsar el nuevo producto de pago diferido a corto plazo. Este logro le permitirá a Mambu ampliar su base de clientes en este continente, donde ya contiene a 26 empresas a las que les provee su tecnología, dijo la empresa. Edgardo Torres-Caballero, director para Américas de Mambu, destacó este negocio y habló sobre las expectativas en el mercado colombiano.



¿Qué hace Mambu?



Es una empresa creada en 2011 en Alemania, con oficinas en ese país, Inglaterra, Estados Unidos/Miami (Américas) y Singapur (Asia Pacífico). Es una ‘fintech’ de alto crecimiento comercial, recibió fondos por US$14 millones de inversión, aportados por fondos europeos. Mambu es la plataforma SaaS (Software as a Service), líder de servicios de préstamos y depósitos innovadores, la cual corre en nube mediante una alianza global con la empresa Amazon Web Services (AWS). Nuestras soluciones son la alternativa ágil a los sistemas bancarios y financieros tradicionales. Ayudamos a los clientes a lanzar nuevas líneas de negocio, transformar sus operaciones existentes, crear nuevos productos y expandirse a nuevos mercados de forma ágil, efectiva e innovadora.



¿Cuál es la dimensión de la empresa?



No divulgamos cifras financieras, pero puedo compartir indicadores relevantes que muestran el impacto de Mambu en la industria. Tenemos más de 35 clientes en las Américas, que es la región que yo dirijo y que comprende desde Canadá, USA y América Latina. Cerramos un exitoso 2017 con más de 180 instalaciones en 45 países y clientes en cada uno de los mercados clave en Latam. Mambu motiva a la industria financiera a agilizar la implementación de iniciativas digitales, lo cual nos ha posicionado como la solución líder SaaS en nube para el mercado latinoamericano.



¿Cuál es la presencia en Colombia?



En Colombia tenemos el equipo de Delivery, que nos asiste con nuestros clientes regionalmente. Colombia también es uno de los mercados más dinámicos y de alto crecimiento de iniciativas ‘fintech’ en la región y donde hemos cerrado relación comercial con uno de los operadores más grandes de comercio electrónico PayU, y estamos gestionando nuevos proyectos con la banca local.



¿Cómo ve los desarrollos en el país?



Muy positivos. Colombia tiene un ecosistema de banca innovadora, una creciente base instalada de ‘fintech’, una gran oferta diferenciada de servicios, y un marco regulatorio que promueve la innovación e iniciativas digitales a favor de empresas como Mambu.



¿Cuáles son las proyecciones del 2018?



La tendencia es a utilizar micro servicios que nos permiten el crecimiento modular del soporte tecnológico y de soportar el negocio con un modelo de software como servicio y optimización de la nube, como lo ofrece Mambu.



Abre una nueva forma de crecer ágilmente, simplificando los proyectos que ahora permiten al negocio más control y crecimiento, y un costo operacional medible y con retorno. Las grandes, medianas y pequeñas operaciones bancarias y financieras tienen ahora la alternativa. Veremos mucho más de Mambu, colaborando para fomentar el crecimiento de nuevos negocios en toda la región y en operaciones de todo tipo y tamaño.



¿Qué tan dispuesta ve a la banca tradicional a sumarse a las tendencias ‘fintech’?



La banca en general es una industria conservadora, donde lo que funciona lo mantiene, pero también hay instituciones que prueban cosas nuevas que mejoren su servicios y expanden su negocio. En tiempos recientes ha habido un gran interés por acercarse y conocer tecnologías innovadoras como las nuestras, que pueden potenciar este nuevo crecimiento y atender efectivamente la necesidad de agilidad para adoptar nuevas líneas de negocio. Tenemos casos y experiencias. Por ejemplo ABN Amro, de Holanda, el cual para potenciar su operación de pymes creó www.new10.com como spin off del Banco, con Mambu como su core detrás potenciando la nueva cartera de productos, los cuales se ofrecen por un canal ciento por ciento digital.



¿Tienen un estudio que muestre los ahorros que estos sistemas de crédito representan para un cliente final?



Cuando se habla de un banco digital, no es algo que está en internet, porque eso ya existe. Es la posibilidad de que el canal sea 100% digital, es decir, no existe una sucursal y toda la infraestructura, conexiones y centros de datos tradicionales ahora están en la nube. Todo es virtual y el medio con el que se interactúa es a través de la pantalla de un teléfono móvil inteligente. Las nuevas tecnologías permiten realizar el análisis de riesgos de un crédito o préstamo en minutos y aprobar créditos o cuentas de depósito de forma digital y segura.



La agilidad con la que podemos operar les permite a los bancos y a las instituciones financieras lanzar nuevos productos al mercado y pueden enfocarse en el negocio, y dejar que la tecnología sea administrada a través un modelo de software como servicio administrado.



Con la tecnología de Mambu, un proyecto greenfield se puede lanzar en 3-4 meses y uno que requiera migraciones en menos de 6-7 meses. Eso es otorgar poder al negocio. Mambu busca potenciar las instituciones financieras y bancarias en lanzar nuevas líneas de negocio, gracias a un modelo SaaS, lo cual les permite crecer rápido mediante un uso efectivo de canales digitales y la nube.