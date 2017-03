Mañana se posesionará Gerardo Hernández como nuevo codirector del Banco de la República en reemplazo de Carlos Gustavo Cano, según pudo confirmar Portafolio.co



Hernández, quien ocupaba el cargo de superintendente financiero, es abogado de la Universidad de los Andes y especializado en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.



Adelantó estudios de postgrado en economía en el New School for Social Reserarch de New York y estudios sobre banca central en el Fondo Monetario Internacional. También se desempeñó como secretario de la junta directiva y gerente ejecutivo del Banco de la República.



El nuevo codirector del Emisor fue viceministro de Trabajo y Seguridad Social, jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del DNP, y asesor del Director Ejecutivo por Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, en Washington.



En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público laboró como director general administrativo, subdirector de Crédito Público Interno, asesor del Viceministro de Hacienda y abogado del Departamento Jurídico de la Dirección General de Crédito Público.



Ha participado como miembro del Grupo Negociador Colombiano y del Grupo Jurídico del Tratado Comercial con México y Venezuela (G3), de la delegación colombiana negociadora de varios acuerdos bilaterales de inversión, y de la delegación colombiana negociadora del Tratado de Libre Comercio con USA- Capítulos de inversión y servicios financieros.



En la academia ha dictado cátedra en temas de banca central y legislación cambiaria en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en la Pontificia Universidad Javeriana.