Más operaciones financieras

El aumento en la disponibilidad de canales para que los usuarios del sistema financiero hagan consultas y transacciones permitió un incremento de 11 por ciento en el número de operaciones realizadas el año pasado.



Según datos de la Superintendencia Financiera, en el 2017 sumaron 5.462 millones, de las cuales un poco más de la mitad fueron consultas.



Así, las más de 2.716 millones de operaciones monetarias movilizaron recursos por 7.213 billones de pesos, apenas dos por ciento más que hace un año.



Al observar el comportamiento de los canales, en tres años el internet ganó 10 puntos de participación, y ya concentra el 47 por ciento de las operaciones.



Sin embargo, vale destacar que, si bien este medio es el más utilizado para realizar consultas de saldo (cuatro de cada cinco se hacen por esta vía), a la hora de movilizar recursos apenas concentra el 15 por ciento de la cantidad de transacciones y el 35 por ciento del dinero.



De hecho, el canal que más concentra operaciones monetarias es el de los cajeros automáticos, con el 26 por ciento.



Esto obedece a que en Colombia sigue dominando el uso del efectivo, de manera que las tarjetas débito son usadas mayoritariamente para retirar dinero y no para hacer pagos.

En este punto, vale la pena señalar que los datáfonos han aumentado su participación y ya tienen el 20 por ciento de las operaciones que implican movimiento de recursos.



En cuanto a las oficinas, son el canal que menos consultas concentra, pero son el segundo con la mayor cantidad de operaciones de dinero (21 por ciento del total), y siguen liderando los montos transados, con el 43 por ciento del total que se movió en el sistema financiero.



De todas formas, vale mencionar que los corresponsales bancarios han ganado participación de manera constante a la hora de hacer transacciones de dinero, mientras que los celulares son cada vez más utilizados para consultas, y son el segundo mecanismo después de internet.