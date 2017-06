Las tecnologías a las que le apuesta MasterCard para llegar a quienes aún usan efectivo

En el marco de la 52 Convención Bancaria, la presidenta de MasterCard, Marcela Carrasco, habló de la estrategia que tiene la franquicia para conquistar al 87% de los consumidores colombianos que aún prefieren el uso del efectivo.



Lea: ('Los pagos con tarjeta son más seguros').



Un ejemplo de su estrategia digital es lo relacionado con tecnología “sin contacto”, a lo que Carrasco aseguró “es hacia donde debe guiarse el mercado, facilitar los mecanismos de pago para los consumidores”.



Así mismo, la ejecutiva habló de cómo los bancos están entendiendo ese mensaje y por eso mismo, han adoptado pagos electrónicos como las billeteras digitales.



Entre las razones por las cuales el efectivo aún predomina en Colombia, Carrasco manifestó que “es en gran medida un trabajo de educación financiera. Además, de entender los beneficios que traen los pagos electrónicos, hay necesidad de incorporar el uso de las tarjetas como un hábito”, explicó Carrasco.



Consideró que hay que llevar el uso de las tarjetas a consumos donde los clientes no están acostumbrados a usarlos. “Un ejemplo de estos, es el sistema de transporte, el hecho de poder pagar el pasaje con la tarjeta débito es un avance en esta medida”, expresó.



Sobre la estrategia de la firma para combatir los fraudes con medios de pago electrónico sostuvo que “es un tema muy controlado en los pagos electrónicos, pero en el mundo virtual estamos avanzando con la ‘toquenización’ de las transacciones, esto nos permite tener un registro único de cada transacción y nos permite reducir las probabilidades de fraude, incluso, una de cada tres transacciones en el mundo es declinada por posibilidad de fraude”, complementó la ejecutiva.



“Estamos innovando ahora con el reconocimiento facial en las transacciones o en la misma biometría”, todo esto nos ha permitido tener una mejor y más clara lucha contra el fraude, añadió Carrasco, quien advirtió que a nivel global la marca trabaja en mejoras en este campo.



Aseguró que trabajan en otros tipos de reconocimiento del consumidor financiero. “Hay temas como el ritmo cardíaco que es único en cada persona. Estos son asuntos en los que estamos trabajando”, puntualizó. Finalmente, sobre la desaceleración de la economía no se mostró preocupada, al argumentar que “en un mercado donde el 87% de los ciudadanos prefiere el efectivo tenemos mucho espacio para seguir creciendo. Así que el menor crecimiento no debe ser un obstáculo para lograrlo”.