Millennials con mejores hábitos de ahorro que generaciones anteriores

Después de casi una década, es posible que los estadounidenses finalmente hayan comenzado a ahorrar dinero.



Más del 30 por ciento de ellos dicen que tienen suficiente dinero para cubrir seis meses de gastos, un máximo de siete años para esta medida de preparación para calamidades presupuestarias, un favorito de planificación financiera.



Mientras tanto, el porcentaje que admite en respuesta a una encuesta anual que no tienen ahorros cayó a un mínimo de seis años de 24 por ciento, frente a 28 por ciento del año pasado.



"Desde la recesión, hemos notado en las encuestas que la gente se da cuenta de lo importante que es tener un ahorro de emergencia, pero durante tantos años después de la recesión simplemente no estaban haciendo ningún progreso", dijo Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.com, que publicó la encuesta el martes.



La encuesta realizada 1.003 estadounidenses por Princeton Survey Research Associates International, mostró impresionantes hábitos de ahorro entre los millennials, particularmente los más jóvenes, dijo McBride.



Treinta y uno por ciento de los estadounidenses de 18 a 26 años tienen suficiente dinero para cubrir de tres a cinco meses de gastos. Sin embargo, es probable que algunos vivan en la casa de sus padres o con compañeros de cuarto, o que cuenten sus fondos fiduciarios.



"Los millennials tienen una disciplina del ahorro de la cual carecían las generaciones precedentes. Tienen una mayor aversión a la deuda, no están tan centrados en el consumo, y tienen una mayor propensión hacia el ahorro de lo que hemos visto en algún tiempo", dijo.



Para ser justos con sus padres, los trabajadores más jóvenes tampoco experimentaron el agotamiento de ahorros por largos periodos de desempleo, una realidad a la cual se enfrentan muchos estadounidenses de 53 a 62 años.



Dentro de ese grupo, hay una gran división cuando se trata de ahorros de emergencia. Entre esos jóvenes de la generación de posguerra está la mayor parte de los estadounidenses - el 32 por ciento - que dicen que no han ahorrado nada, mientras que el mismo porcentaje dice que tiene suficiente para cubrir por lo menos seis meses.



Estas personas fueron duramente afectadas por las recientes recesiones financieras, dijo McBride, probablemente eliminando cualquier cojín financiero. Aquellos que lograron permanecer empleados durante esos tiempos difíciles, sin embargo, todavía tienen ahorros en efectivo.



En todo EE.UU., el ahorro personal como porcentaje del ingreso personal disponible refleja una situación más matizada. La tasa ha subido un poco y está muy por encima de los niveles de 2007.



Al mismo tiempo, la deuda en los balances de los hogares se ha ido acumulando. McBride dice que después de la recesión, muchas personas lograron un sólido progreso pagando deuda o refinanciando.



Ahora, los estadounidenses están poniendo más dinero en los ahorros, pero también están empezando a aumentar su carga de la deuda.



"La gente empezó a sentirse mejor sobre su nivel de deuda hace varios años, pero en los últimos 12 a 18 meses, la carga de la deuda comenzó a crecer de nuevo, y ahora el nivel de confort que la gente tiene con su deuda no es tan fuerte", señaló.