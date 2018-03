Millennials pondrían en riesgo la existencia de las tarjetas de crédito

A los millennials se les ha acusado de desestabilizar muchas industrias, desde los periódicos hasta las tiendas físicas tradicionales, y ahora, las tarjetas de crédito parecen ser las próximas en la lista.



Según una encuesta de Bankrate.com, solo uno de cada tres millennials usa tarjetas de crédito, en comparación con la mayoría de los estadounidenses de mayor edad. Además, una encuesta de la Fed concluyó que el grupo etario de 18 a 24 años de edad prefería pagar en efectivo más que los demás grupos.



Y si poseen una tarjeta, normalmente es del tipo de prepago o de débito, descubrió TD Bank.



Nada de esto es un buen augurio para bancos como JPMorgan Chase & Co. o para las redes de pago como Visa Inc. y MasterCard Inc., ya que las comisiones que obtienen por las transacciones con tarjeta de débito son menores que las que reciben de las tarjetas de crédito.



La crisis financiera mundial de 2008 y el gran aumento de las matrículas universitarias también pueden haber asustado a algunos millennials. "Experimentaron la gran recesión justo cuando empezaban la universidad o comenzaban su carrera profesional, o reflexionaban sobre comprar una casa", dijo Erin Currier, directora de seguridad financiera y movilidad de Pew Charitable Trusts. "Son muy sensibles a esta experiencia de vida".



ENDEUDADOS



Los millennials son más propensos a tener que pagar préstamos estudiantiles que las generaciones anteriores. Alrededor del 41 por ciento de ellos tenía este tipo de deuda, según un informe de Pew de 2015.



Eso se compara con (en sus niveles más altos) el 26 por ciento de la generación X; el 13 por ciento de la generación del "baby boom"; y el 3 por ciento para la generación silenciosa.



Adicional a esto, la carga es más pesada: desde 1990 al 2015, la deuda estudiantil para el típico título de bachiller universitario aumentó alrededor del 164 por ciento, según datos del Departamento de Educación.



Esas grandes obligaciones podrían explicar la aversión al endeudamiento de los millennials, afirmó Currier. Con el tiempo, es posible que nunca se sientan tan cómodos con las tarjetas de crédito y la deuda como se sintieron las generaciones anteriores, agregó.



TransUnion confirma que los millennials usan menos tarjetas y tienen saldos más bajos que las personas de la generación X cuando este último grupo tenía entre 21 y 34 años, gracias en parte a la legislación que limita la comercialización de tarjetas de crédito en los campus y el posterior auge del uso de tarjetas de débito.



Los millennials además han incrementado el uso de créditos personales y automotores, según TransUnion, a expensas de las tarjetas de crédito.



SUS NECESIDADES



Es un mal al que algunos millennials recurrirán dejando las tarjetas de prepago y de débito, a medida que envejecen, según un estudio del procesador de pagos TSYS Merchant Solutions, que muestra que las tarjetas de crédito se convierten en el método preferido de pago después de los 25 años.



Esa es la salvación para las compañías de tarjeta de crédito. "A medida que los millennials envejecen y aumentan su poder adquisitivo, la propiedad de tarjetas de crédito junto con la necesidad y el deseo de tener tarjetas aumentarán", dijo Solana Cozzo, vicepresidenta de prepago e inclusión financiera de Mastercard.



No solo se espera que cambien sus hábitos de gasto cuando tengan hijos, sino que también es más probable que estén en sintonía con las recompensas otorgadas por las compañías de tarjetas de crédito, como las millas aéreas y la devolución de dinero por compras.