“Estamos trabajando sobre la base de un cronograma que nos permita que la Reforma Tributaria se pueda aprobar este año, porque eso es lo que necesita el país, de lo contrario podemos perder nuestra calificación, nuestro grado de inversión y esto nos va a costar $4 billones más”, expuso este martes, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas en la reunión con la junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).



El funcionario defendió los puntos de la reforma y aclaró que los recursos obtenidos serán invertidos en el sector salud, educación y atención de la primera infancia. En este sentido, reiteró que la reforma actual busca resolver los problemas del estatuto tributario con el fin de aumentar la competitividad del mercado nacional y con ello crear nuevos negocios y empleos.



“Quienes quieren crear una empresa, lo puedan hacer, y para eso necesitamos un estatuto tributario más competitivo”, añadió. Además, recalcó que otros de los problemas que se combatirá será la evasión tributaria a través de la penalización de la misma con cárcel de este delito y la modificación del régimen para sociedades in ánimo de lucro.



“El que evade es tan corrupto como quien se roba el dinero del Estado y por eso acá estamos cerrándole todos los caminos, poniendo un cerco a todos los evasores con la penalización de la evasión que la tienen todos los países con los que nosotros nos comparamos”, enfatizó el Jefe de la cartera de Hacienda.



La reforma tributaria aún no tiene fecha para comenzar su primer debate. No obstante, podría darse esta semana. Hay que recordar que este proyecto tendrá cerca de 7 semanas para ser debatido en el Congreso.



