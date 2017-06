La junta directiva del Banco de la República no tiene bajo su responsabilidad el crecimiento de la economía, aseguró el gerente de la entidad, Juan José Echavarría, e indicó que los tipos de intervención seguirán bajando.



(Lea: Banrepública reduce tasas de interés y las deja en 7,25%)



Durante este año, el país ha debatido cómo hacer para dinamizar la economía. El Banco de la República ha hecho su aporte a través de la reducción de los tipos de intervención, sin embargo, no es el único responsable ni tampoco es esa su misión principal.



(Lea: Banco de la República bajó por segunda vez consecutiva su tasa de interés)



Durante la edición 52 de la Convención Bancaria, el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, manifestó que la misión primaria de dicha entidad “no es incrementar las tasas de crecimiento del PIB del país, sino suavizar el ciclo de la economía”.



(Lea: Banco de la República aún no bajaría las tasas: persisten presiones inflacionarias)



Durante su intervención en la convención de banqueros el Gerente del Emisor explicó cómo se ha visto reflejada la reducción de tasas del banco central a las en las de los bancos en el país. “El 0,81 para total CDT, 81% de los cambios de la tasa de la junta se ha trasmitido, en DTF está en el 65%, los y en algunas tasa se ha sobretrasmitido”, explicó Echavarría, quien además añadió que dicha trasmisión a las tasas del mercado ha sido incluso más rápido de lo que se ha dado en periodos anteriores.



Del mismo modo, el Gerente del banco central de Colombia, manifestó que “no es bueno forzar a los bancos a que bajen tasas. El mensaje es que están en descenso. La idea de que los bancos no están haciendo su tarea no es cierta”.



Eso sí, el funcionario aclaró que “lo único que no se ha trasmitido es en las tasas al consumo, y hay discusión sobre su conveniencia por el crecimiento que este ha tenido”.



INFLACIÓN



Para Echavarría es claro que la meta del Banco de la República no se va a alcanzar este año, sin embargo, destacó que ya se han encadenado ocho o nueve meses en los que ha venido corrigiendo y se está acercando al objetivo, a pesar de que aún sigue siendo alta.



No obstante, si bien el Emisor va a encadenar tres años en línea sin alcanzar el 3% de inflación, está convencido de que “en algún momento durante el próximo año vamos a llegar a nuestro objetivo inflacionario”.



Resaltó que los indicadores de inflación básica presentan un patrón similar, aunque durante el último mes el comportamiento no fue tan bueno como se estaba esperando. Indicó que el descenso en la inflación de alimentos ha bajado incluso más de la meta establecida, aunque sostuvo que “eso es bueno y malo a la vez. Bueno, porque está impulsando la reducción del IPC, pero no tan bueno porque es el principal factor que está llevando el indicador agregado hacia abajo y no todos los componentes de la canasta general están teniendo ese mismo buen desempeño”, aclaró Echavarría.



Otra de las razones es que el descenso a final del año no será tan bueno, porque el año pasado se redujo mucho y será difícil replicar ese comportamiento en 2017.



Al comparar la inflación con las expectativas, el balance que hace el Gerente del Emisor es satisfactorio. “Las expectativas no subieron al 9%, estuvieron relativamente ancladas a lo que sucedió con la inflación, pero se salió de la meta y ese es parte del problema”.



Agregó que las encuestas indican que podría estar entre el 4,27% y 4,45%, sin embargo, para el 2018, estarían mucho más próximas a la meta del Emisor.



OTRAS VERSIONES



La economía colombiana se expandiría alrededor de un 1,5% este año y la inflación terminaría por encima de la meta, estimó el codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, una visión menos favorable que la del organismo y del Gobierno.



El Ministerio de Hacienda estableció una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,5%, al tiempo que el equipo técnico del banco central proyecta que se ubicará en un 1,8% como cifra más probable.



“Yo soy de los pesimistas, ya dije que menos del dos (por ciento) y yo creo que incluso podría ser el 1,5% si siguen las tendencias actuales”, dijo Ocampo en una reciente entrevista con Reuters.



El directivo, que se posesionó como codirector del banco el mes pasado, resaltó que todas las actividades productivas están en recesión, pero que se espera que haya una recuperación en el transcurso del año.



“Las claves son dos, la demanda interna que hay que reactivarla y ahí esta uno de los papeles de la política monetaria, y la capacidad de diversificar nuevamente las exportaciones, que es un tema más gradual pero depende de un tipo de cambio competitivo”, explicó Ocampo.



Daniel Guerrero

Enviado especial