Oh dólar inmarcesible

Fin de año y hora de hablar de dólar. En los últimos cuatro años no habíamos tenido tanto acuerdo sobre la dirección de la moneda. Las encuestas para el cierre del 2018 señalan una divisa en $3.000, con un 80% de los analistas respondiendo dentro de un margen entre los $3.150 y $2.850.



(Lea: Dólar paralelo en Venezuela vale más de 100.000 bolívares)

ENCUESTAS A CUESTAS



Por varias razones los analistas en promedio siempre predecimos un dólar estable a doce meses. Esto no solo pasa en Colombia y no solo porque es más sencillo equivocarnos en grupo. Sencillamente es que las diferentes posiciones, por extremas que sean, tienden a neutralizarse alrededor del precio de hoy. Así que, si está haciendo cuentas para el 2018, no piense en promedio sino en dispersión.



(Lea: Un vuelo internacional desde un dólar, más tasas e impuestos)



Aquí esta lo más llamativo del 2018. Desde que comenzó la subida del dólar en el 2014 no habíamos tenido un consenso mayor. Terminando el 2014 el 80% de los analistas esperaba al menos 5% de devaluación o revaluación en el 2015, el consenso se redujo a 60% en el 2015 y 40% en 2016. Hoy, solo 5 de 22 encuestados espera un dólar lejos de los $3.000. En este último grupo están los equipos con percepciones extremas, donde el máximo es $3.500 y el mínimo $2.400.



(Lea: El dólar cerró la semana a la baja)



EN EL MAR LA VIDA ES MÁS SABROSA



Si quieren entender por qué el dólar en Colombia no se mueve hace dos años, la respuesta es que frente a monedas fuertes, no se mueve hace tres.



Para comprender porque el precio del petróleo Brent a US$40 o US$ 60 por barril no ha afectado el peso, la explicación es que desde hace dos años el petróleo esperado por analistas y contratos futuros está alrededor de US$60. Es el petróleo de largo plazo el que afecta nuestras monedas y las decisiones de inversión extranjera directa.



Así que piensen en las economías y monedas en el mundo como barcos veleros. El tamaño de la vela son los factores internos y el viento las fuerzas internacionales, en particular el apetito por petróleo y dólar. Para donde sopla el viento todos vamos juntos y entre más grande la vela y más pequeño el barco más sensible a las ráfagas.



Por esto no debería sorprender la mejora del déficit en cuenta corriente colombiano del 7,5% al 3,9% este año. El país acaba de confirmar que es el mismo barco pequeño con una vela inmensa, una vez el viento cambia mejoramos a la misma velocidad de nuestro deterioro.



VELETAS Y ANEMÓMETROS



El 2018 será un año especial debido a las elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo y junio. Sin embargo, con los datos actuales la mayoría de simulaciones políticas y económicas muestran a un país que en doce meses va a parecerse mucho al actual.



Con un gobierno que respeta las reglas de navegación, inflación en la parte baja del 3%, tasas de interés muy cerca de la inflación, PIB empujando por encima del 2%, el mismo grado de calificación BBB y un desbalance fiscal por resolver en el 2019.



Así que sin cambios en el barco, el gran pulso por el dólar en Colombia se va a dar entre la fuerza bajista liderada por la recuperación del petróleo producto del empuje OPEP, el rebalanceo del mercado de barriles y los riesgos geopolíticos. Y donde la fuerza al alza vendría por mayores tasas FED y un impulso especulativo de aprobarse la reforma tributaria en los EE.UU. Dos factores que podrían acelerar la salida de inversionistas especulativos.



LA HUBRIS DEL DÓLAR



Alianza acertó en la subida del dólar desde los $1.800 hasta los $3.500 y desde entonces ha sugerido comprarlo cada vez que se acerca a los $2.900 pesos. No obstante, el ‘síndrome de Hubris’, la enfermedad de los que creen saberlo todo, nos ha llevado a pronosticar desde el 2016 una revisita a los $3.500.



Nuestro punto de vista es cíclico y hemos argumentado que ninguna tendencia de largo plazo en monedas ha terminado en 40 años sin una recesión en EE.UU. Nos preocupa que el segundo ciclo económico más largo en 200 años pueda terminar sin advertencia y cuando llega la crisis es global, el petróleo se vuelve a caer y el dólar sube aún más.



No obstante, terminamos alineándonos con nuestros colegas para el primer semestre del 2018. Las presiones deberían ser a la baja mientras las buenas noticias en petróleo y la estabilidad política local se confirman.



Qué tan abajo dependerá si hay o no reforma tributaria en EE.UU. Si la hay, $2.900 volverá a lucir atractivo para comprar.



Para el segundo semestre del 2018 o primero del 2019 esperamos oficialmente $3.200. Solo entre nosotros seguimos pensando que puede ser bastante más.



Felipe Campos Salazar

Gerente Estrategia e Investigaciones Económicas de Alianza Valores