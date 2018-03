¿Por qué los mercados le tienen miedo a Petro?

Con el triunfo este domingo de Iván Duque y Gustavo Petro, en las consultas interpartidistas, ya son ocho los candidatos en la línea de partida por la carrera de la Presidencia de la República.



Los nombres de Duque y Petro se unen a los de Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle, Juan Carlos Pinzón, Piedad Córdoba, Sergio Fajardo y Viviane Morales. Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), quien había manifestado su interés de participar por el partido Farc se retiró de la contienda por problemas de salud.



(Lea: Gustavo Petro confía en que puede ganar la presidencia).

Ante la ausencia de ‘Timochenko’ y en medio de un país polarizado el ex alcalde de Bogotá se constituye en el más fuerte candidato de la izquierda, que dará la pelea por llegar a la Casa de Nariño.



Así lo sugieren las encuestas, en donde repunta cada vez más, y lo ratifican los resultados de este domingo, en los que obtuvo más de 2,8 millones de votos, consulta que muestra una radiografía interesante sobre su fuerza electoral.



Aunque el mercado local opera sin muchos cambios luego de las elecciones de este domingo, en el ambiente sí existe una gran preocupación ante un eventual triunfo de Petro en las elecciones presidenciales, ya que su favoritismo sacude la confianza de los inversionistas locales y extranjeros, que miran con cierto temor la llegada al poder de un gobierno de izquierda.



¿Pero por qué el mercado siente miedo hacia Gustavo Petro y en general hacia la izquierda?



Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, considera que esto se debe a que la historia reciente en Latinoamérica no ha tenido buenas experiencias con los gobiernos de izquierda, razón por la cual los mercados reaccionan negativamente, casi por ‘default’, ante la presencia de estas corrientes ideológicas.



(Duque y Petro entran en la baraja de candidatos que van por la presidencia).



Otro hecho que le genera un gran temor al mercado, en caso de que Petro llegara al poder, es su cercanía ideológica con Hugo Chávez.



Sin embargo, para Campos, dejando atrás las consideraciones y los prejuicios que ha marcado la historia latinoamericana y personal de Gustavo Petro -quien fue guerrillero del M19-, son sus propuestas las que más miedo producen. “Acabar con el ahorro privado y las pensiones son iniciativas que le chocan mucho al mercado", señala Campos.



Según el analista, en caso de que Petro fuera el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, los mercados, tanto local como internacionales, verían una reacción importante de aversión al riesgo, al menos de manera inicial, con un dólar muy fuerte, los TES presionados al alza, y con las acciones en medio de una turbulencia por los cambios en la manera como se manejaría el país.



No obstante, cabe señalar, que los mercados internacionales estarían más dispuestos a negociar con Colombia en caso de que Petro gane, más que el mismo mercado local, ya que llevan años transando con bonos de Venezuela y otros países con gobiernos de izquierda.



Un sondeo realizado por el banco japonés Nomura y destacado por Financial Times, señala que más del 60 por ciento de analistas de mercado encuestados dijeron que si Petro ganaba las elecciones, el peso se devaluaría hasta un 10 por ciento.



De acuerdo con Campos, si Petro obtiene la victoria en las elecciones presidenciales el dólar podría subir entre $200 y $300, situación que afectaría las finanzas del país.



El analista dice, además, que más allá de que Duque sea o no el candidato favorito del mercado, el aspirante del uribismo representa una tendencia de derecha y es sabido que esta ideología defiende el libre mercado, el capitalismo, la historia crediticia del país con las calificadoras de riesgo, entre otras.



Además, considera que Duque es el candidato que mejor entiende los mercados cuando habla de economía, ya que está muy en sintonía con lo que les preocupa a operadores locales y las agencias internacionales.



Por su parte, para Wilson Tovar, jefe de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores, a pesar de que el candidato Gustavo Petro aún no ha especificado su programa tributario y fiscal, algunos inversionistas ven con recelo que éste llegue a la presidencia porque se tiene la noción de que los gobiernos de izquierda suelen modificar abruptamente las reglas de juego.



No obstante, el plan de gobierno en materia tributaria, inversión extranjera e impuestos de Petro aún no es claro y por se debe esperar a los debates para conocerlo a plenitud.



Tovar señala que en Colombia han estado presentes unos inversionistas extranjeros que por varios años le han apostado al país, trayendo sus capitales a diferentes sectores (minería y petróleo, turismo, financiero) pensando en que existen unas reglas de juego claras y establecidas, pero que con cambios abruptos de gobierno, generalmente dichas reglas de juego se respetan, algo que no ocurriría con Petro, tal y como lo hizo Chávez al llegar al poder.



Sin embargo, para Óscar Rodríguez, profesor de la Universidad Nacional, hablar de “temores de los mercados” es despersonificar en sí mismo el verdadero mercado, ya que este está compuesto por multinacionales y agentes financieros, que han sido monopolizado por estructuras de poder de mucha influencia, los cuales son segmentados y ven con mucho recelo una opción como la de Gustavo Petro.



“No creo que exista temores en los mercados. Todo esto está basado en la política del miedo, creada por actores monopolizados que no quieren una política progresista, basada en lo social”, concluye el docente.



En términos electorales queda mucho tiempo hasta el día de las votaciones, habrá que esperar las propuestas reales de Gustavo Petro para que los mercados las evalúen.



Javier Acosta

Portafolio.co

@javaco18