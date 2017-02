El comportamiento del dólar en el mercado colombiano hace difícil que se pierda la capacidad de asombro.



Hace justamente un año, la divisa marcó su máximo histórico en el país ($3.434,89). Hoy está casi $583 por debajo de esa marca, pero la sorpresa es que, a pesar de una coyuntura complicada, su caída se ha acelerado durante las últimas semanas.



(Lea: Dólar cayó $3,46 durante la semana y cerró este viernes en un precio promedio de $2.852,34).



De hecho, el dólar comenzó el 2017 en $3.000, y no ha vuelto a ese nivel en el transcurso de los días, incluso hoy está en el punto más bajo del año: $2.851.



Por eso, los que en sus sumas y restas se fijan en la tasa de cambio, se preguntan si deben hacer las cuentas con un dólar por encima o por debajo de los $3.000. O mejor, exactamente qué tan lejos va a estar de ese valor.



Dar respuesta a esa pregunta no es fácil, pero en lo que coinciden los expertos es que los sacudones no van a ser tan pronunciados como los de meses anteriores. En lo que queda del semestre, estaría entre $2.800 y $3.000, pero la incertidumbre ronda para la segunda mitad del año.



De todas formas, el dólar se va a mantener ‘caro’ (volver a los $2.000 es algo remoto), y lo que pase afuera va a ir marcando el rumbo.



SUDANDO PETRÓLEO



El petróleo es y seguirá siendo uno de los principales determinantes de la divisa. De hecho, la caída del precio del crudo fue, de lejos, el causante de la disparada del dólar desde mediados del 2014 y, en la medida en que mejoran los precios, la tasa de cambio se relaja un poco.



Hoy, el petróleo Brent está en US$ 56,7, es decir 83% más que hace un año. Aunque se esperaría que no se aleje mucho de ese nivel en las próximas semanas, habrá que ver qué hacen los países productores de petróleo.



“Hemos visto que están cumpliendo con el acuerdo de reducir el bombeo, pero habrá que hacerle seguimiento mes a mes. Si el petróleo se mantiene sobre los US$50, es una razón menos para que el dólar vuelva a los $3.000”, explica Camilo Silva, de la firma de análisis Valora Inversiones.



TRUMP, LA CONTRADICCIÓN



Estados Unidos tiene todo para fijar el rumbo de su divisa.



Por un lado, está lo que haga el Gobierno. El problema es que en este momento domina la contradicción. Al tiempo que Donald Trump ha dicho que prefiere un dólar débil para hacer los productos estadounidenses más competitivos, las políticas que ha anunciado en materia económica atraen inversionistas y eso fortalece la divisa, afirma Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas en Alianza Valores.



De otra parte, habrá que ver cuándo se produce el aumento de tasas de interés en esa economía. Si bien no se espera que sea antes de junio, la realidad es que cuando se produzca va a haber un impacto en los mercados de América Latina y el peso colombiano sería uno de los más afectados, explica Bancolombia en un informe.



JUGANDO DE LOCAL



Campos, de Alianza, dice que hay temas locales que están generando atractivo, los cuales van desde la expectativa sobre la paz, pasando por el fin de la incertidumbre sobre la reforma tributaria y la posibilidad de una disminución en las tasas de interés.



De hecho, los recursos siguen fluyendo al mercado colombiano, en especial para invertir en deuda pública.



Sin embargo, los analistas consideran que estos recursos son altamente inestables y, aunque seguirán entrando, seguramente lo harán a menor ritmo que en el 2016.



luicon@eltiempo.com